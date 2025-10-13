Tarife

CallYa Allnet Flat M mit Bonusguthaben verfügbar

Autor-Bild
Von
|
Vodafone 5

Vodafone bietet zur CallYa Allnet Flat M ab sofort 45 € Bonusguthaben an.

Der Prepaid-Tarif CallYa Allnet Flat M umfasst 30 GB 5G-Daten mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Der Tarif arbeitet im Vodafone-Netz und beinhaltet eine Telefon- und SMS-Flat. VoLTE und Wifi-Call werden unterstützt. Der Preis liegt dauerhaft bei 14,99 € pro 4 Wochen (= 13-mal bezahlen pro Jahr), die SIM-Karte wird ohne Startpaketgebühr ausgegeben.

Leistungen und Bonusaktionen im Überblick

Kernpunkte der CallYa Allnet Flat M:

  • 45 € Bonusguthaben mit Gutscheincode BONUS45
  • 10 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme
  • Auch als eSIM erhältlich
  • EU-Roaming inklusive
  • 500 Minuten oder SMS aus Deutschland in andere EU-Netze

Nach Vodafones Angaben endet die Aktion voraussichtlich am 03.11.2025. Der Bonus sorgt laut Unternehmensangaben dafür, dass die ersten drei Monate rechnerisch kostenlos genutzt werden können. EU-Roaming sowie die zusätzlichen Freiminuten und SMS sollen internationale Nutzung erleichtern.

Zur CallYa-Aktion →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / CallYa Allnet Flat M mit Bonusguthaben verfügbar
Weitere Neuigkeiten
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation 6 kommt 2027: „Wir haben unseren Fokus erheblich verlagert“
in Gaming
Samsung Galaxy Buds 4: Leak zeigt das „neue“ Design für 2026
in Audio
Opel Experimental Header
Der nächste Opel Corsa und Peugeot 208 werden ein gewaltiger Schritt
in Mobilität
Google Pixel Watch 2023 Header
Das Update-Debakel der Google Pixel Watch
in Firmware und OS
Deutsche Medienhäuser entwickeln gemeinsame Dateninfrastruktur
in Marktgeschehen
Apple Mac Mini M1 Header
Apple M5: So sieht die Mac-Roadmap für 2026 aus
in Computer und Co.
Xbox 2024 Header
Das „Ende“ der aktuellen Xbox und die Leistung der neuen Xbox
in Gaming
Unlimited Mobile streicht den Anschlusspreis
in Tarife
Mega SIM ersetzt Unlimited-Basis-Tarif
in Tarife
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: VW-Konzern blickt auf starkes Wachstum bei Elektroautos
in Mobilität