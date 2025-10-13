CallYa Allnet Flat M mit Bonusguthaben verfügbar

Vodafone bietet zur CallYa Allnet Flat M ab sofort 45 € Bonusguthaben an.

Der Prepaid-Tarif CallYa Allnet Flat M umfasst 30 GB 5G-Daten mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Der Tarif arbeitet im Vodafone-Netz und beinhaltet eine Telefon- und SMS-Flat. VoLTE und Wifi-Call werden unterstützt. Der Preis liegt dauerhaft bei 14,99 € pro 4 Wochen (= 13-mal bezahlen pro Jahr), die SIM-Karte wird ohne Startpaketgebühr ausgegeben.

Leistungen und Bonusaktionen im Überblick

Kernpunkte der CallYa Allnet Flat M:

45 € Bonusguthaben mit Gutscheincode BONUS45

10 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme

Auch als eSIM erhältlich

EU-Roaming inklusive

500 Minuten oder SMS aus Deutschland in andere EU-Netze

Nach Vodafones Angaben endet die Aktion voraussichtlich am 03.11.2025. Der Bonus sorgt laut Unternehmensangaben dafür, dass die ersten drei Monate rechnerisch kostenlos genutzt werden können. EU-Roaming sowie die zusätzlichen Freiminuten und SMS sollen internationale Nutzung erleichtern.

