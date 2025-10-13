CallYa Allnet Flat M mit Bonusguthaben verfügbar
Vodafone bietet zur CallYa Allnet Flat M ab sofort 45 € Bonusguthaben an.
Der Prepaid-Tarif CallYa Allnet Flat M umfasst 30 GB 5G-Daten mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Der Tarif arbeitet im Vodafone-Netz und beinhaltet eine Telefon- und SMS-Flat. VoLTE und Wifi-Call werden unterstützt. Der Preis liegt dauerhaft bei 14,99 € pro 4 Wochen (= 13-mal bezahlen pro Jahr), die SIM-Karte wird ohne Startpaketgebühr ausgegeben.
Leistungen und Bonusaktionen im Überblick
Kernpunkte der CallYa Allnet Flat M:
- 45 € Bonusguthaben mit Gutscheincode BONUS45
- 10 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme
- Auch als eSIM erhältlich
- EU-Roaming inklusive
- 500 Minuten oder SMS aus Deutschland in andere EU-Netze
Nach Vodafones Angaben endet die Aktion voraussichtlich am 03.11.2025. Der Bonus sorgt laut Unternehmensangaben dafür, dass die ersten drei Monate rechnerisch kostenlos genutzt werden können. EU-Roaming sowie die zusätzlichen Freiminuten und SMS sollen internationale Nutzung erleichtern.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Gaming
in Audio
in Mobilität
in Firmware und OS
in Marktgeschehen
in Computer und Co.
in Gaming
in Tarife
in Tarife
in Mobilität