Cashback-Trick: Samsung Galaxy S25 Ultra + 200 GB Allnet-Flat rechnerisch auf Null drücken

Handyhelden startet ab sofort eine Bundle-Aktion, bei der das Samsung Galaxy S25 Ultra (wahlweise mit 256 GB oder 512 GB Speicherplatz) in Kombination mit einem Mobilfunktarif im Vodafone 5G-Netz angeboten wird.

Der Tarif umfasst 200 GB Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s, eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN Call. Ein flexibler Vertragsstart bei Rufnummermitnahme ist vorgesehen.

Der monatliche Grundpreis liegt für beide Speichervarianten bei 34,99 €. Der Anschlusspreis kann entfallen (durch eine SMS-Aktion, siehe unten). Zusätzlich gibt es ein Cashback von 200 €, das per SMS angefordert werden kann.

Für das Gerät fallen einmalig 150 € (256 GB) bzw. 281 € (512 GB) an. Verfügbare Gerätefarben sind Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue und Titanium Whitesilver. Die Lieferzeit beträgt 1–2 Werktage.

Bundle-Tarifdetails: effektiv für 0 € dank Cashback

Laut Anbieter ergeben sich folgende kalkulierte Gesamtpreise: 789,76 € für die 256-GB-Variante und 920,76 € für die 512-GB-Variante. Zum Vergleich nennt Handyhelden den aktuellen Preisvergleich-Bestpreis von 839,90 € (256 GB) bzw. 956,50 € (512 GB).

Aus dieser Gegenüberstellung errechnet der Anbieter einen „tarifeffektiven“ monatlichen Wert von -2,09 € bzw. -1,51 €. Dabei handelt es sich um eine Rechenhilfe, die die Differenz zwischen den Gesamtkosten des Bundles und dem separat ausgewiesenen Vergleichspreis des Geräts auf eine Monatsbasis umlegt. Es handelt sich dabei nicht um eine tatsächliche Auszahlung.

Die entscheidenden SMS nicht vergessen

Der Anschlusspreis entfällt, wenn innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ (ohne Sonderzeichen) an die 8362 gesendet wird. Das Cashback in Höhe von 200 € wird beantragt, indem innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „Cashback“ (ohne Sonderzeichen) an die 61131 geschickt wird. Die Einhaltung der Fristen liegt beim Kunden, also nicht vergessen.

