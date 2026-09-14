China treibt die Elektromobilität weiter voran

Ab 2030 sollen bereits 70 Prozent der verkauften Autos in China elektrifiziert sein, spricht Elektroautos oder Hybride (bzw. Range Extender), das hat man vor ein paar Tagen im neuen 5-Jahres-Plan festgelegt. 40 Prozent sollen vollelektrisch sein, also der größere Anteil, und man möchte global eine führende Rolle einnahmen.

Während in der Vergangenheit also vor allem Konzerne wie Volkswagen oder auch Toyota das Sagen hatten, wenn es um Standards der Branche ging, so wünscht man sich in China, dass das BYD und SAIC in ein paar Jahren sind. Wobei das Ziel mit 70 Prozent eher gering gestapelt ist und vermutlich viel früher erreicht wird.

Die Zukunft der Autos ist elektrisch

Die Richtung der Automobilbranche in China ist aber klar, sie ist elektrisch und sie ist auch autonom. Hier gibt es keine konkreten Ziele, aber China will sich in Zukunft als fortschrittliches Land positionieren und autonomes Fahren gilt als Technologie der Zukunft. Aber auch die Sicherheit bei Autos wird in China ein Stück wichtiger.

Echte Türgriffe, vollelektrisch, teilweise autonom, weltweit führend, so stellt man sich das mittelfristig für die Automobilbranche in China vor. Es geht beim Wandel der Branche also schon lange nicht mehr um das „Klima“, es geht um einen harten Wettbewerb zwischen Europa und China, bei dem Elektroautos entscheidend sind.

Wer nach solchen Plänen, und die Richtung ist ja nicht neu und war schon früher mehr oder weniger so in den Plänen zu sehen, immer noch glaubt, dass ein paar neue Verbrenner die Lösung sind, der wird verlieren. Vor allem die 2030er werden da sehr spannend und es werden vermutlich nicht alle alten Marken überleben.

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