Das Ende von „nur Barzahlung“ steht endlich an
So ziemlich jeder kennt es in Deutschland, das Schild am kleinen Kiosk, in dem groß „nur Barzahlung“ steht. Ein Schild, welches außerhalb von Deutschland gerne mal für Memes sorgt, in dem man sich über unseren Fortschritt lustig macht.
Doch das soll ein Ende haben, denn Finanzminister Lars Klingbeil will die Pflicht zur Kartenzahlung vorantreiben. Sie soll Bargeld nicht ersetzten, ihr könnt den Aluhut also direkt wieder abnehmen, die Karte soll einfach nur eine Alternative werden.
Das ist keine neue Idee und es ist nicht das Ende von Bargeld, außerdem gilt es nur für den Handel, Gastronomie und Dienstleistungssektor. Und es gibt zwar keine Grenze beim Umsatz, man kann also auch etwas für 30 Cent mit Karte kaufen, aber es soll Ausnahmen geben. Ein Dorffest sollte man weiterhin mit Bargeld aufsuchen.
Ich lebe schon (fast) ohne Bargeld
Als jemand, der 99 Prozent seiner Zeit mit Apple Pay und 80 Prozent seiner Zeit mit Smartwatch zahlt und seit Jahren die Bargeld-Geschäfte vermeidet eine sehr gute Meldung, auch wenn sie mir nicht weit genug geht. Ich will auch auf dem Dorffest mit Karte zahlen können. Es nervt, wenn man immer Bargeld dabei haben muss.
Von mir aus können wir in Zukunft weiterhin beide Optionen anbieten, ich bin kein Gegner von Bargeld, ich mag es einfach nur selbst nicht. Aber ich hätte gerne an jedem Ort die Option, um bequem und schnell mit meiner Uhr etwas zu bezahlen.
An den Eckpunkten wird jetzt noch gefeilt, die „Pflicht“ für Kartenzahlungen soll dann 2027 kommen. Die einzigen, die sich über diese Änderung aufregen werden, sind vermutlich die Steuerhinterzieher. Ich wüsste nicht, warum man sonst gegen eine Kartenzahlung sein sollte. Ich freue mich aber schon auf die Kommentare 😄
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Bin mal gespannt was dann Barbashop Dienstleistungen & Döner 2027 kosten, wenn die neue Regelung greift 😁
Ich kenne enige Familien aus dem „Italo-Gastro-Bereich“, die alle massiv Steuern hinterzogen habe und das ging nur, weil es ein Bargeld only System war. Anmerkung: Ist bereits 15+ Jahre her. Heute kannst du deine Kugel Eis oder die Pizza immer mit Karte bezahlen, dort sind die Möglichkeit der kreativen Buchführung deutlich geringer. Es ist wirklich auffällig, wer heute ums verrecken keine Kartenzahlung akzeptiert will… Ich befinde es gut, dass der Staat das erzwingt.
Du hast Probleme junger Spund, Hauptsache man hat Geld
Klar, wer keine Kartenzahlung anbieten will ist ein Verbrecher. 🤦🏻
Das nächste Bürokratie Gespenst, da es ja wieder Ausnahmen geben soll. Wollte die Regierung nicht Bürokratie reduzieren?
Sehr schön….geht es den Steueroptimierungsbuden endlich an den Kragen.
Ich werde in Zukunft ganz genüsslich dort mit Karte zahlen, wo vorher Cash Only war. Ach..wie ich mich freu
Ich muss schon schmunzeln, denn Du erreichst genau was damit? Richtig, Du wirst gläsern bis ins letzte Detail und wenn deine Hausbank deine ganzen Umsätze analysiert und sieht, wie viele Döner Du pro Woche isst, dann gibts auch keinen Baukredit über 20 – 30 Jahre Laufzeit, könntest ja vorher statistisch gesehen längst an einem Herzinfarkt gestorben sein…
Aber mal ganz im ernst… Informier dich mal über die kommende Bargeldverordnung der EU… „Card only“ ist nämlich dann nicht mehr… Also erzähl noch mal was von „Steueroptimierern… *g*