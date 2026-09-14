Das Ende von „nur Barzahlung“ steht endlich an

So ziemlich jeder kennt es in Deutschland, das Schild am kleinen Kiosk, in dem groß „nur Barzahlung“ steht. Ein Schild, welches außerhalb von Deutschland gerne mal für Memes sorgt, in dem man sich über unseren Fortschritt lustig macht.

Doch das soll ein Ende haben, denn Finanzminister Lars Klingbeil will die Pflicht zur Kartenzahlung vorantreiben. Sie soll Bargeld nicht ersetzten, ihr könnt den Aluhut also direkt wieder abnehmen, die Karte soll einfach nur eine Alternative werden.

Das ist keine neue Idee und es ist nicht das Ende von Bargeld, außerdem gilt es nur für den Handel, Gastronomie und Dienstleistungssektor. Und es gibt zwar keine Grenze beim Umsatz, man kann also auch etwas für 30 Cent mit Karte kaufen, aber es soll Ausnahmen geben. Ein Dorffest sollte man weiterhin mit Bargeld aufsuchen.

Ich lebe schon (fast) ohne Bargeld

Als jemand, der 99 Prozent seiner Zeit mit Apple Pay und 80 Prozent seiner Zeit mit Smartwatch zahlt und seit Jahren die Bargeld-Geschäfte vermeidet eine sehr gute Meldung, auch wenn sie mir nicht weit genug geht. Ich will auch auf dem Dorffest mit Karte zahlen können. Es nervt, wenn man immer Bargeld dabei haben muss.

Von mir aus können wir in Zukunft weiterhin beide Optionen anbieten, ich bin kein Gegner von Bargeld, ich mag es einfach nur selbst nicht. Aber ich hätte gerne an jedem Ort die Option, um bequem und schnell mit meiner Uhr etwas zu bezahlen.

An den Eckpunkten wird jetzt noch gefeilt, die „Pflicht“ für Kartenzahlungen soll dann 2027 kommen. Die einzigen, die sich über diese Änderung aufregen werden, sind vermutlich die Steuerhinterzieher. Ich wüsste nicht, warum man sonst gegen eine Kartenzahlung sein sollte. Ich freue mich aber schon auf die Kommentare 😄

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