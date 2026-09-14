Volkswagen wirbt mit drei Rekorden bei neuem Elektroauto

Eine Serienversion des „Mission Efficiency“ gibt es zwar nicht, so Volkswagen, aber das Konzept für ein Elektroauto nutzt den MEB+ (Modulare E-Antriebs-Baukasten) und somit die gleiche Basis, wie die ID-Modelle im Portfolio. Die Erkenntnisse sind also auch für die Serie gedacht und hier hat man drei neue Rekorde aufgestellt:

Rekord Nummer 1: Das Fahrzeug erzielt einen cW-Wert von 0,158 und setzt damit eine neue Bestmarke für straßenzugelassene Automobile.

Das Fahrzeug erzielt einen cW-Wert von 0,158 und setzt damit eine neue Bestmarke für straßenzugelassene Automobile. Rekord Nummer 2: Ein Verbrauch von 6,48 kWh/100 km bei einer sogenannten „Idealfahrt“, bei der unter anderem die Geschwindigkeit (in diesem Fall 68 km/h) konstant bleibt, keine Steigungen vorhanden und Nebenverbraucher wie die Klimaanlage deaktiviert sind.

Ein Verbrauch von 6,48 kWh/100 km bei einer sogenannten „Idealfahrt“, bei der unter anderem die Geschwindigkeit (in diesem Fall 68 km/h) konstant bleibt, keine Steigungen vorhanden und Nebenverbraucher wie die Klimaanlage deaktiviert sind. Rekord Nummer 3: Dank seiner Aerodynamik und eines höchst effizienten E‑Antriebs vom ID. Polo, ist der Mission Efficiency zugleich das sparsamste seriennahe Elektroauto seiner Klasse.

In Zeiten, in denen viele Marken einfach immer nur noch größere Akkus in die Elektroautos packen, die Kosten damit aber auch steigern, ist das der bessere Weg für die Zukunft bei Elektroautos. Wobei es ja nicht direkt so ein Extrem sein muss:

Schön ist das Elektroauto von Volkswagen nicht, aber das war der erste Ansatz für den XL1 damals auch nicht, den ich übrigens mal in echt gesehen habe. Das sind Modelle für solche Meldungen und Rekorde, aber gewisse Dinge fließen dann hin und wieder in andere Serienmodelle ein und sorgen auch dort für einen Fortschritt.

Wer weiß, vielleicht kommt der neue VW ID Tiguan mit den Optimierungen ja aber auch an ein Tesla Model Y heran, genau dafür sind solche Projekte immerhin auch da. Einen „Mission Effency“ wird kaum jemand kaufen, den großen SUV aber schon.

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