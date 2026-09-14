Unterhaltung

Neuer Apple TV kommt endlich diesen Herbst

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
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Der Apple TV ist in die Jahre gekommen und mittlerweile nicht mehr aktuell, aber er dominierte die letzten Jahre auch die Gerüchte, denn eine neue Box steht seit 2024 im Raum. Daher glauben einige schon nicht mehr an die neue Box, denn viele der Meldungen sind nie eingetroffen. Aber Pläne können sich ändern, so Mark Gurman.

Siri ist schuld an der Verspätung

Apple möchte Siri AI mit dem neuen Apple TV eine prominente Rolle spendieren und was verzögerte sich jetzt bald zwei Jahre? Genau, das neue Siri. Aber lange wird es nicht mehr dauern, denn Siri AI startet heute als Beta und passend dazu gibt es dann im Herbst neue Hardware, so die Quelle, wie einen neuen Apple TV.

In diesem Herbst wird der neue Apple TV definitiv kommen, da ist sich Gurman sehr sicher. Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass Apple die Verzögerung genutzt und einen neuen Chip verbaut hat, man bekommt also nicht direkt alte Hardware. Und eine neue Fernbedienung wird es mit dem neuen Apple TV auch noch geben.

Ich bin bereit, bei uns steht noch das erste 4K-Modell mit der ganz alten Touch-Fernbedienung und ich warte seit 2024 darauf. Meine Vermutung ist, dass wir im Oktober ein weiteres Apple Event mit Fokus auf Smart Home sehen und die Box, der neue HomePod mini und das smarte Display mit Speaker gezeigt werden.

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  1. Timotime 🏅
    sagt am

    Vermutlich passiert da auch nochmal was im Gaming Kontext. Ich hab derzeit den selben wie du aktiv und es wäre langsam auch Zeit für ein Upgrade. Die Fernbedienung nervt mich schon Ewigkeiten.

    Antworten

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