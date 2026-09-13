Tesla überrascht mit Ankündigung für neues Elektroauto im Oktober

Tesla macht es konkret, und das an einem Wochenende, womit vermutlich niemand gerechnet hat: Der neue Roadster hat ein Datum. Und das ist dieses Mal nicht nur eine Aussage von Elon Musk oder einem anderen Tesla-Manager, von denen es in den letzten Jahren sehr viele gab, es gibt eine Ankündigung für ein echtes Event.

Am 1. Oktober wird Tesla den neuen Roadster zeigen, also den Nachfolger für das erste Elektroauto der Marke (was viele nicht wissen, denn es gab ja schon vor dem Tesla Model S ein Modell). Tesla zeigt den neuen Roadster übrigens fast ein volles Jahrzehnt (!) nach der ersten Ankündigung, da wird sich sehr viel verändert haben.

Vermutlich wird das also eher ein Tesla Roadster 3.0, der nicht mehr viel mit der Vision von Version 2.0 zu tun haben wird. Die entsprechende Seite für das Event ist bereits online und ich bin nicht nur auf die neuen Daten gespannt, sondern wie und wann der neue Roadster kommt. In diesem Jahr rechne ich eher nicht mehr damit.

Hier übrigens noch ein paar Eckdaten der letzten Version: 0 auf 100 km/h in 1,9 Sekunden, eine Spitzengeschwindigkeit soll 400+ km/h und 1.000 km Reichweite zu einem Basispreis von 200.000 Dollar. Bei der Leistung wird man sicher in die Nähe kommen, aber vor allem bei der Reichweite bin ich (aus Gründen) skeptisch.

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