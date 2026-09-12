Bahnsparer startet offiziell im App Store und bei Google Play

Die Bahn-App Bahnsparer ist seit Kurzem offiziell im App Store und bei Google Play verfügbar und beendet damit ihre öffentliche Testphase.

Die iOS-Version steht bereits seit Ende August bereit, Android ist inzwischen ebenfalls regulär über Google Play erhältlich. Versionen für macOS, Windows und Linux bietet der Entwickler weiterhin direkt über die eigene Website an. Die App bleibt kostenlos, werbefrei und ohne Nutzerkonto.

Bahnsparer vergleicht Preise und Zuverlässigkeit

Seit Version 1.3.1 sind laut Entwickler zwölf weitere Versionen erschienen. Neben Preisen berücksichtigt Bahnsparer inzwischen auch Fahrzeiten, Umstiege und historische Pünktlichkeitsdaten der vergangenen 30 Tage.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Sortierung nach Preis, Fahrzeit, Umstieg und Pünktlichkeit

FlixTrain, Westbahn, Leo Express und GoVolta im Vergleich

Suche mit Zwischenhalten und eigenen Umsteigezeiten

automatische Reisebegleitung am Reisetag

Unterstützung bei Fahrgastrechten nach der Fahrt

Bei DB-Verbindungen prüft die App teilweise auch Angebote von ČD, MÁV, PKP Intercity, European Sleeper und Snälltåget. Der Preis der Deutschen Bahn bleibt dabei sichtbar. Zudem zeigt Bahnsparer aktuelle Ankunftszeiten, Gleise, Wagenreihungen und statistische Angaben wie „9 von 10 Fahrten bis“.

Ich finde vor allem die Kombination aus Preisvergleich und Zuverlässigkeitsdaten interessant. Gerade bei knappen Anschlüssen kann der günstigste Zug schließlich schnell die schlechtere Wahl sein.

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