Smartphones

Apple iPhone: Fällt die Zahl schon bald weg?

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple präsentierte letztes Jahr das iPhone Air. Nicht iPhone 17 Air, sondern einfach nur iPhone Air. Letzte Woche wurde das iPhone Duo vorgestellt, nicht iPhone 18 Duo, sondern einfach nur Duo. Und in einer Pressemitteilung am Wochenende warb Apple auch nur mit „Das neue iPhone Pro kommt bald“ bei den Vorbestellungen.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Apple die Zahl beim iPhone endgültig streicht und ich wette, dass das intern schon lange diskutiert wird. Bei anderen Modellreihen war Apple bisher deutlich mutiger, wenn es um einen einheitlichen Auftritt geht, selbst bei iOS wählte man letztes Jahr eine Jahreszahl beim Namen.

Was werden wir also 2027 sehen? Ein iPhone 18, ein iPhone Air 2, ein iPhone 20 Pro und ein iPhone SE 4? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple beim Jubiläum nochmal die 20 für „20 Jahre iPhone“ nutzen will, aber mit einem iPhone 21 Pro im Jahr 2028 rechne ich eigentlich eher nicht mehr. Dann könnte es so aussehen:

Apple Frühjahrs-Lineup

  • Apple iPhone
  • Apple iPhone SE
  • Apple iPhone Air

Apple Herbst-Lineup

  • Apple iPhone Pro
  • Apple iPhone Duo

Bei den Macs und iPads gibt es seit einer ganzen Weile einen einheitlichen Auftritt, bei anderen Modellreihen, wie auch bei der Apple Watch, fehlt das noch. Series 12, SE 3, Ultra 4, der Aufbau ist, wie bei den iPhones, etwas unübersichtlich geworden. Das könnte Apple dann aber mit der geplanten „Neugestaltung“ der Uhr angehen.

Ich fände ja, dass 2027 ein perfekter Zeitpunkt beim iPhone wäre, denn ein großes Jubiläum ist immer ein guter Moment für große Änderungen. Und das nächste Pro-Modell soll ja ein großer Schritt beim Design werden, das würde sich also anbieten.

Smartphones · 14. September 2026

Apple iPhone Duo 3 soll 2028 zwei Kritikpunkte angehen

Das Apple iPhone Duo machte in den ersten Eindrücken nach dem Event durchaus positive Schlagzeilen und es erfindet zwar das… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Rainy 🎖
    sagt am

    also dann immer mit der Jahreszahl in Klammern. Sonst weiß ja niemand welches es ist.

    Antworten

Mehr entdecken
Audi kämpft um die Zukunft eines Standorts
14.09.26 · Mobilität
IKEA: Die Optik des neuen Lautsprechers ist wohl kein Zufall
14.09.26 · Audio
Alter Apple-Chef jetzt bei Samsung? Hier wirbt „Tim Cook“ das Fold 8
14.09.26 · Smartphones
Apple iPhone Duo 3 soll 2028 zwei Kritikpunkte angehen
14.09.26 · Smartphones
Samsung plant „drastischen“ Preisanstieg für Smartphones
14.09.26 · Smartphones
Neuer Apple TV kommt endlich diesen Herbst
14.09.26 · Unterhaltung
Das Ende von „nur Barzahlung“ steht endlich an
14.09.26 · Marktgeschehen
Apple iPhone 18 Pro: Um diese Uhrzeit könnt ihr vorbestellen
11.09.26 · Smartphones
Volkswagen wirbt mit drei Rekorden bei neuem Elektroauto
14.09.26 · Mobilität
Sony Xperia: Neues Flaggschiff könnte neue Kamera mitbringen
10.09.26 · Smartphones
Du bist hier: Apple · iPhone
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone: Fällt die Zahl schon bald weg?