Apple iPhone: Fällt die Zahl schon bald weg?

Apple präsentierte letztes Jahr das iPhone Air. Nicht iPhone 17 Air, sondern einfach nur iPhone Air. Letzte Woche wurde das iPhone Duo vorgestellt, nicht iPhone 18 Duo, sondern einfach nur Duo. Und in einer Pressemitteilung am Wochenende warb Apple auch nur mit „Das neue iPhone Pro kommt bald“ bei den Vorbestellungen.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Apple die Zahl beim iPhone endgültig streicht und ich wette, dass das intern schon lange diskutiert wird. Bei anderen Modellreihen war Apple bisher deutlich mutiger, wenn es um einen einheitlichen Auftritt geht, selbst bei iOS wählte man letztes Jahr eine Jahreszahl beim Namen.

Was werden wir also 2027 sehen? Ein iPhone 18, ein iPhone Air 2, ein iPhone 20 Pro und ein iPhone SE 4? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple beim Jubiläum nochmal die 20 für „20 Jahre iPhone“ nutzen will, aber mit einem iPhone 21 Pro im Jahr 2028 rechne ich eigentlich eher nicht mehr. Dann könnte es so aussehen:

Apple Frühjahrs-Lineup

Apple iPhone

Apple iPhone SE

Apple iPhone Air

Apple Herbst-Lineup

Apple iPhone Pro

Apple iPhone Duo

Bei den Macs und iPads gibt es seit einer ganzen Weile einen einheitlichen Auftritt, bei anderen Modellreihen, wie auch bei der Apple Watch, fehlt das noch. Series 12, SE 3, Ultra 4, der Aufbau ist, wie bei den iPhones, etwas unübersichtlich geworden. Das könnte Apple dann aber mit der geplanten „Neugestaltung“ der Uhr angehen.

Ich fände ja, dass 2027 ein perfekter Zeitpunkt beim iPhone wäre, denn ein großes Jubiläum ist immer ein guter Moment für große Änderungen. Und das nächste Pro-Modell soll ja ein großer Schritt beim Design werden, das würde sich also anbieten.

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