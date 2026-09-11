Mobilität
Tesla nennt Details für nächsten Meilenstein in Europa
Tesla hat zunächst den Markt für Elektroautos erobert und eine Weile sogar als Marktführer dominiert, jetzt will man die autonome Zukunft gestalten, aber es gibt da noch einen Bereich, an den man glaubt: Elektrisches LKWs für den Transport.
Der Tesla Semi kommt nach Europa, das war bekannt, jetzt hat man im Rahmen der IAA Transportation (Tesla ist immer häufiger auf Messen) verraten, dass dieser 2027 an Kunden geliefert werden soll. Und die technischen Details dazu verraten:
- Reichweite: 550 km (Est.)
- Energieverbrauch: 1.0 kWh/km (Est.)
- Schnellladen: Bis zu 60 % in 30 Minuten – bis zu 800kW
- Antriebsstrang: 3 unabhängige Motoren an den Hinterachsen
- Antriebsleistung: bis zu 800 kW
- Leergewicht: <9,100 kg
- Gesamtzuggewicht: 40T
- ePTO (elektrischer Nebenabtrieb) – bis zu 25 kW
Tesla wirbt in erster Linie mit geringeren Kosten, logisch, denn so bekommt man die Zielgruppe in diesem Sektor am leichtesten. Unklar ist, ob der Semi dann auch in der Giga Berlin gebaut wird, das steht nur im Raum, ist aber noch nicht offiziell.
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