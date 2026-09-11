Tesla nennt Details für nächsten Meilenstein in Europa

Tesla hat zunächst den Markt für Elektroautos erobert und eine Weile sogar als Marktführer dominiert, jetzt will man die autonome Zukunft gestalten, aber es gibt da noch einen Bereich, an den man glaubt: Elektrisches LKWs für den Transport.

Der Tesla Semi kommt nach Europa, das war bekannt, jetzt hat man im Rahmen der IAA Transportation (Tesla ist immer häufiger auf Messen) verraten, dass dieser 2027 an Kunden geliefert werden soll. Und die technischen Details dazu verraten:

Reichweite: 550 km (Est.)

550 km (Est.) Energieverbrauch: 1.0 kWh/km (Est.)

1.0 kWh/km (Est.) Schnellladen: Bis zu 60 % in 30 Minuten – bis zu 800kW

Bis zu 60 % in 30 Minuten – bis zu 800kW Antriebsstrang: 3 unabhängige Motoren an den Hinterachsen

3 unabhängige Motoren an den Hinterachsen Antriebsleistung: bis zu 800 kW

bis zu 800 kW Leergewicht: <9,100 kg

<9,100 kg Gesamtzuggewicht: 40T

40T ePTO (elektrischer Nebenabtrieb) – bis zu 25 kW

Tesla wirbt in erster Linie mit geringeren Kosten, logisch, denn so bekommt man die Zielgruppe in diesem Sektor am leichtesten. Unklar ist, ob der Semi dann auch in der Giga Berlin gebaut wird, das steht nur im Raum, ist aber noch nicht offiziell.

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