Audio

IKEA: Die Optik des neuen Lautsprechers ist wohl kein Zufall

Oliver Schwuchow
Von
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IKEA hat einen neuen Lautsprecher im Sortiment, den BADKRUKA, den man bereits für 49,99 Euro direkt bei IKEA Deutschland kaufen kann. Es gibt zwei Farben zum Start, einmal Rosa und einmal Schwarz. Vor allem die schwarz Version erinnert mich direkt an die Xbox Series S in Schwarz oder die Xbox Series X, aber seht selbst:

Auf einem Bild vermarktet es IKEA auch als Gaming-Speaker und man sieht ein X und ein O in Grün, die Xbox selbst erwähnt IKEA jedoch nicht. Klingt fast so, als ob der Speaker ein Teil der neuen Xbox-Reihe von IKEA hätte werden sollen und man sich doch noch dagegen entscheiden hat. Das ist aber nur Spekualtion von mir.

Der IKEA BADKRUKA ist aber recht unspektakulär, es ist eben ein 0815-Speaker mit Bluetooth, smarte Funktionen oder Multiroom mit Sonos sind bei IKEA nicht mehr dabei. Klingt aber sicher solide für diesen Preis, davon kann man hier ausgehen.

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