Chrome bekommt Turbo-Updateplan – Nutzer erhalten schneller neue Funktionen

Der Browser Chrome stellt ab September 2026 auf einen zweiwöchigen Release-Zyklus um und will neue Funktionen sowie Updates deutlich schneller bereitstellen.

Seit 2021 veröffentlicht Chrome neue Hauptversionen im Abstand von vier Wochen. Ergänzend wurden laut Unternehmensangaben bereits 2023 wöchentliche Sicherheitsupdates eingeführt, um Sicherheitslücken schneller zu schließen. Zusätzlich wurde ein sogenannter Early-Stable-Release eingeführt, der die Stabilität neuer Versionen verbessern soll.

Mit dem neuen Modell sollen laut Google kleinere, dafür häufigere Updates erscheinen. Dadurch sollen Verbesserungen bei Leistung, Sicherheit und Funktionen schneller bei Nutzern und Entwicklern ankommen. Gleichzeitig soll der geringere Umfang einzelner Releases die Fehlersuche nach Updates vereinfachen.

Chrome veröffentlicht neue Versionen künftig alle zwei Wochen

Der neue Rhythmus startet mit der stabilen Version Chrome 153 am 8. September 2026. Ab diesem Zeitpunkt sollen Beta- und Stable-Versionen im Abstand von zwei Wochen erscheinen. Der neue Updatezyklus gilt für Desktop, Android und iOS. Die experimentellen Entwicklungszweige Dev und Canary bleiben unverändert.

Der Extended-Stable-Kanal für Unternehmen bleibt weiterhin bestehen. Dieser folgt laut Unternehmensangaben weiterhin einem achtwöchigen Veröffentlichungsrhythmus und soll Organisationen mehr Zeit für Planung und Tests von Updates geben. Auch für Chromebooks sollen weiterhin gesonderte Testphasen vor der breiten Verteilung neuer Versionen stattfinden.

Ich halte die Änderung grundsätzlich für nachvollziehbar, weil kleinere und häufigere Updates oft schneller Sicherheitslücken schließen. Gleichzeitig wird sich zeigen müssen, ob der kürzere Rhythmus für Entwickler und Unternehmen zusätzlichen Anpassungsaufwand bedeutet.

DIRIGERA: IKEA verteilt neues Update für den Smart-Home-Hub

Der Smart-Home-Hub DIRIGERA erhält ein neues Firmware-Update auf Version 2.934.0 mit kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Der Hersteller IKEA hat am…

4. März 2026 | Jetzt lesen →

