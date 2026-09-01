Mobilität

Citroën verlängert E-Auto-Aktion mit bis zu 12.000 Euro Vorteil

René Hesse
Von

Citroën verlängert seine zusätzliche E-Auto-Förderung bis zum 31. Dezember 2026 und verspricht insgesamt bis zu 12.000 Euro Vorteil.

Privatkunden erhalten beim Kauf oder Leasing eines förderfähigen Elektroautos grundsätzlich 3.000 Euro von Citroën und teilnehmenden Händlern. Wer Anspruch auf eine höhere staatliche Förderung hat, kann zusätzlich bis zu weitere 3.000 Euro erhalten. Zusammen mit maximal 6.000 Euro Bundesförderung ergibt sich laut Citroën ein Gesamtvorteil von bis zu 12.000 Euro.

Die Aktion gilt bis zum 31. Dezember 2026. Voraussetzung für die staatliche Förderung sind unter anderem das Haushaltseinkommen sowie die persönliche Situation des Käufers.

Citroën ë-C3 legt bei den Zulassungen deutlich zu

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • 1.223 ë-C3 wurden im Juli 2026 neu zugelassen.
  • Der Marktanteil im B-Segment lag bei 16,5 Prozent.
  • Seit Jahresbeginn wurden 4.838 Fahrzeuge zugelassen.
  • Der ë-C3 startet vor Förderung ab 20.140 Euro.

Nach Angaben von Dataforce war der ë-C3 im Juli erstmals das meistzugelassene batterieelektrische Modell im deutschen B-Segment. Die Urban-Range-Version bietet rund 200 Kilometer Reichweite, die Standard-Range-Version bis zu 322 Kilometer nach WLTP.

Ich finde die verlängerte Aktion vor allem wegen der Kombination aus Hersteller- und staatlicher Förderung interessant. Bis zu 12.000 Euro klingen stark, gelten aber nur bei erfüllten Voraussetzungen. Käufer sollten deshalb genau prüfen, welcher Vorteil im eigenen Fall tatsächlich erreichbar ist.

Mobilität · 1. September 2026

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