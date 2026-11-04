Unterhaltung

Netflix führt „eine neue Art, die Inhalte zu entdecken“ ein

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
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Das Ziel der Streaminganbieter ist in erster Linie neue Nutzer zu gewinnen und dafür sorgen, dass sie ihr Abo nicht kündigen. Der beste Weg ist mit guten und neuen Inhalten, die begeistern. Oder mit den richtigen Vorschlägen für alte Inhalte.

Passend dazu führt Netflix nach und nach einen „AI Discover“-Tab in der TV-App ein, in der euch eine KI mit passenden Inhalten versorgen soll. Man sagt also zum Beispiel, dass man Lust auf einen Popcorn-Film mit leichter Unterhaltung und viel Action hat und dann bekommt ihr passende Vorschläge (bei Netflix) für euch.

Netflix hofft auf Feedback der Nutzer, denn was man hier als KI verkauft, ist am Ende natürlich auch nur ein simpler Algorithmus, der dazulernt. Wenn ich mir aber anschaue, wie viele Inhalte bei Netflix über all die Jahre angesammelt wurden, ist eine bessere Möglichkeit für Empfehlungen ein Bereich, den ich sehr begrüße.

Wir müssen uns jedoch noch gedulden, denn AI Discover startet laut Netflix mit einer ausgewählten Gruppe an US-Nutzern und wird nach und nach ausgebaut.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Die Empfehlungen bei Netflix sind mit ein Grund warum ich schon lange kein Abo mehr habe.
    Kann mir kaum vorstellen, dass das damit besser wird.

    Antworten

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