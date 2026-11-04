Kia EV7: Angriff auf das Tesla Model Y kommt

Kia hat sein Portfolio an Elektroautos in letzter Zeit massiv ausgebaut, aber eine Zahl in der Mitte fehlt noch, der EV7. Das wird laut internen Dokumenten von Kia ein mittelgroßer SUV, der sich zwischen dem EV5 und EV9 einordnet, so KCB.

Mit einer Länge von knapp 4,7 bis 4,7 Metern wäre das also die direkte Antwort auf das Tesla Model Y, das meistverkaufte (Elektro-)Auto der Welt. Kia dürfte hier auch schon die aktuelle Technik verbauen und bei der Software auf Android setzen.

Offizielle Details stehen noch aus, aber mit Blick auf die Zahl rechne ich hier mit der 800 Volt-Technik und sollte dieser SUV gut aussehen, technisch aktuell sein und preislich attraktiv, dann könnte das der Bestseller im neuen Lineup von Kia werden.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗