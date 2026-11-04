Ocarina of Time: Das Zelda-Remake überzeugt auch 30 Jahre später

Zugegeben, Ocarina of Time ist noch nicht ganz 30 Jahre alt, viel fehlt aber nicht mehr bis zu diesem Meilenstein. Im Rahmen der 40. Jubiläums hat Nintendo den Klassiker schon jetzt neu aufgelegt, ab morgen ist das Remake offiziell erhältlich. Es wurde von Grund auf neu entwickelt worden und erscheint nur für die Switch 2.

Heute sind die Reviews online gegangen und mit 96 von 100 Punkten hat es sich direkt den ersten Platz in diesem Jahr und einen Platz in den Top 30 der besten Spiele aller Zeiten gesichert. Das Original von 1998 ist mit 99 Punkten immer noch das „bestbewertete Spiel aller Zeiten“, aber es setzte damals auch Maßstäbe.

Zählt man die 3D-Version des Nintendo 3DS dazu, dann ist das Spiel gleich dreimal in den Top 100 von Metacritic zu finden und auch wenn jedes Review subjektiv ist, so lässt sich bei dieser Konstante sagen, dass Orarina of Time nicht nur eines der besten Zelda-Spiele, sondern allgemein eines der besten Spiele aller Zeiten ist.

Ein vollständiges Remake und GTA 6 in einem Monat, den November 2026 wird für mich so schnell vermutlich kein anderer Monat mehr toppen können. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das Zelda-Remake in zwei Wochen schaffe, was zwar ein Luxusproblem, als Familienvater von zwei Kindern aber gar nicht so leicht ist.

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