Firmware und Updates

FRITZ!OS 8.51 für FRITZ!Box 7632 und FRITZ!Repeater 6000 veröffentlicht

René Hesse
Von
2 Kommentare
Fritz Repeater 6000 Header

Der Hersteller FRITZ! veröffentlicht FRITZ!OS 8.51 für die FRITZ!Box 7632 und den FRITZ!Repeater 6000 mit neuen Funktionen und Fehlerkorrekturen.

Damit erreicht die aktuelle Firmware zwei weitere Geräte. Während der Router unter anderem zusätzliche Möglichkeiten zur Netzwerkpriorisierung und Smart-Home-Steuerung erhält, konzentriert sich das Update beim Repeater vor allem auf Stabilität und Kompatibilität.

FRITZ!OS 8.51: Das ändert sich bei Router und Repeater

Die FRITZ!Box 7632 unterstützt nach dem Update DNS-Filterlisten, mit denen sich bestimmte Internetanfragen gezielt blockieren lassen. Außerdem erkennt und priorisiert das System Videokonferenzen und andere zeitkritische Anwendungen automatisch.

Weitere Neuerungen für die FRITZ!Box 7632:

  • Ein neuer Assistent erleichtert den Wechsel von DSL auf Glasfaser beim selben Anbieter.
  • Priorisierungseinstellungen berücksichtigen jetzt auch die Richtung zum Heimnetz.
  • Smart-Home-Routinen unterstützen mehrere Auslöser und standortabhängige Automatisierungen.
  • Kompatible DECT-Telefone erhalten zusätzliche Bedienungshilfen und eine SOS-Funktion mit bis zu vier Notfallkontakten.
  • Smart-Home-Steckdosen können bei Überschreitung einer festgelegten Leistung automatisch abschalten.

Beim FRITZ!Repeater 6000 fällt die Liste anders aus. Hier behebt FRITZ! unter anderem Verbindungsprobleme mit dem Apple HomePod mini und verbessert das Zusammenspiel mit Amazon-Geräten sowie Routern anderer Hersteller.

Auch die WLAN-Stabilität, die Radarerkennung und der Speicherverbrauch wurden optimiert. Hinzu kommen Korrekturen für Probleme im 5-GHz-Band und beim Wechsel zwischen LAN- und WLAN-Verbindungen. Der Smart Check der MyFRITZ!App wird ebenfalls besser unterstützt.

Wichtig: Die neue DNS-Filterfunktion der FRITZ!Box steht auf dem Repeater selbst nicht zur Verfügung.

Beide Updates lassen sich über die jeweilige Benutzeroberfläche installieren. Gerade beim Repeater dürften die zahlreichen Fehlerkorrekturen im Alltag interessanter sein als zusätzliche Funktionen. Schließlich ist eine möglichst störungsfreie WLAN-Verbindung seine wichtigste Aufgabe.

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  1. Techtester 🪴
    sagt am

    Kann nur besser werden.

    Antworten
    1. Valentin ☀️
      sagt am zu Techtester ⇡

      Also ich hab bisher keine Probleme, läuft extrem stabil. Hoffe das bleibt auch.

      Antworten

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