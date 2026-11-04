Der elektrische Ferrari ist für 2027 ausverkauft

Ferrari wurde für den Luce sehr hart kritisiert und das nicht zwingend für den Umstieg auf einen Elektroantrieb, sondern für die Optik. Doch das Elektroauto ist beliebt und verkauft sich gut, genau genommen ist es für 2027 schon ausverkauft.

Wer jetzt einen Luce haben möchte, der muss mindestens bis 2028 warten. Erste Einheiten sollen noch in diesem Quartal ausgeliefert werden, Ferrari sagt allerdings nicht, wie viele Einheiten es zum Start oder nächstes Jahr geben wird. Eine etwas ältere Meldung sprach von etwa 500 bis 600 Einheiten, die Ferrari pro Jahr anpeilt.

Eine spezielle Zielgruppe gibt es laut Benedetto Vigna nicht, der Chef von Ferrari hat betont, dass es ein bunter Mix (auch bei den Regionen) ist, die den Luce zum Start haben wollen. Ich bin mal gespannt, ob es „Alltagsberichte“ geben wird.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗