Mobilität

Der elektrische Ferrari ist für 2027 ausverkauft

Oliver Schwuchow
Von
5 Kommentare

Ferrari wurde für den Luce sehr hart kritisiert und das nicht zwingend für den Umstieg auf einen Elektroantrieb, sondern für die Optik. Doch das Elektroauto ist beliebt und verkauft sich gut, genau genommen ist es für 2027 schon ausverkauft.

Wer jetzt einen Luce haben möchte, der muss mindestens bis 2028 warten. Erste Einheiten sollen noch in diesem Quartal ausgeliefert werden, Ferrari sagt allerdings nicht, wie viele Einheiten es zum Start oder nächstes Jahr geben wird. Eine etwas ältere Meldung sprach von etwa 500 bis 600 Einheiten, die Ferrari pro Jahr anpeilt.

Eine spezielle Zielgruppe gibt es laut Benedetto Vigna nicht, der Chef von Ferrari hat betont, dass es ein bunter Mix (auch bei den Regionen) ist, die den Luce zum Start haben wollen. Ich bin mal gespannt, ob es „Alltagsberichte“ geben wird.

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  1. Eric 🌀
    sagt am

    Mobiflip bekommt den doch sicher zur Testfahrt von Ferrari angeboten! Inkl. Übernachtung und Abendprogramm in Modena.

    Antworten
  2. Alfons 💎
    sagt am

    Stichwort künstliche Verknappung? Wird einen Grund haben, warum die keine genauen Zahlen nennen..

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    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Alfons ⇡

      Haben sie noch nie, ist in der Luxusbranche aber normal.

      Antworten
  3. Kurt 🔆
    sagt am

    bin skeptisch. laut Mate Rimac wollen Kunden keine Prestigemodelle als Elektro. und der muss es wissen der hat VW Bugatti abgeluchdt in deren Glauben dass er daraus ne Elektrobude bastelt weil er in Elektro in den Kreisen keine Zukunft sieht. am Schluss wurde der Luce als Auflage gemacht wenn man nen neuen V-Ferrari will… natürlich so durch die Blume.. nicht gezwungen aber wäre besser wenn. kann sein oder auch nicht heutzutags ist alles möglich, auch Dinge die man als bull abgetan hat.

    Antworten
    1. Kurt 🔆
      sagt am zu Kurt ⇡

      mensch meine Worschtfinger! abgeluchst!

      Antworten

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