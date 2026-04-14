comdirect ändert Konditionen für Neukunden

Die Direktbank comdirect hat die Konditionen für mehrere Produkte für Neukunden angepasst.

Laut der Bank gelten die Änderungen ab sofort und betreffen das Girokonto mit Tagesgeld PLUS-Konto, das Tagesgeld PLUS-Konto sowie das Depot mit optionalem Tagesgeld PLUS-Konto.

Für Neukunden des Girokontos nennt comdirect eine Prämie von 100 Euro. Zusätzlich ist laut der Bank eine Kontowechselprämie von 150 Euro möglich.

Für das Girokonto in Verbindung mit dem Tagesgeld PLUS-Konto gibt comdirect zudem einen Zinssatz von 1,75 Prozent pro Jahr für sechs Monate an. Dieser Zinssatz gilt für Guthaben bis 1.000.000 Euro.

Comdirect-Konditionen für Tagesgeld und Depot

Für das Tagesgeld PLUS-Konto nennt das Unternehmen ab sofort 1,5 Prozent Zinsen pro Jahr bis auf Weiteres. Dieser Satz gilt für Guthaben bis 5.000.000 Euro.

Beim Depot mit optionalem Tagesgeld PLUS-Konto werden 1,75 Prozent Zinsen pro Jahr bis auf Weiteres für Guthaben bis 1.000.000 Euro genannt. Außerdem sind eine Prämie von 100 Euro sowie für zwei Jahre ein Orderentgelt von 3,90 Euro pro Trade möglich. Zusätzliche Kosten wie Spreads, Zuwendungen, börsenplatzabhängige Entgelte und fremde Kosten können laut Mitteilung anfallen.

Die comdirect sichert Einlagen gesetzlich bis 100.000 Euro pro Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) ab und bietet zusätzlich über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) einen deutlich erweiterten Schutz darüber hinaus.

Zur Aktion bei der comdirect →

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