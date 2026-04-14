Fintech

comdirect ändert Konditionen für Neukunden

Autor-Bild
Von
Google News
|
Foto: comdirect

Die Direktbank comdirect hat die Konditionen für mehrere Produkte für Neukunden angepasst.

Laut der Bank gelten die Änderungen ab sofort und betreffen das Girokonto mit Tagesgeld PLUS-Konto, das Tagesgeld PLUS-Konto sowie das Depot mit optionalem Tagesgeld PLUS-Konto.

Für Neukunden des Girokontos nennt comdirect eine Prämie von 100 Euro. Zusätzlich ist laut der Bank eine Kontowechselprämie von 150 Euro möglich.

Für das Girokonto in Verbindung mit dem Tagesgeld PLUS-Konto gibt comdirect zudem einen Zinssatz von 1,75 Prozent pro Jahr für sechs Monate an. Dieser Zinssatz gilt für Guthaben bis 1.000.000 Euro.

Comdirect-Konditionen für Tagesgeld und Depot

Für das Tagesgeld PLUS-Konto nennt das Unternehmen ab sofort 1,5 Prozent Zinsen pro Jahr bis auf Weiteres. Dieser Satz gilt für Guthaben bis 5.000.000 Euro.

Beim Depot mit optionalem Tagesgeld PLUS-Konto werden 1,75 Prozent Zinsen pro Jahr bis auf Weiteres für Guthaben bis 1.000.000 Euro genannt. Außerdem sind eine Prämie von 100 Euro sowie für zwei Jahre ein Orderentgelt von 3,90 Euro pro Trade möglich. Zusätzliche Kosten wie Spreads, Zuwendungen, börsenplatzabhängige Entgelte und fremde Kosten können laut Mitteilung anfallen.

Die comdirect sichert Einlagen gesetzlich bis 100.000 Euro pro Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) ab und bietet zusätzlich über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) einen deutlich erweiterten Schutz darüber hinaus.

Zur Aktion bei der comdirect →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / comdirect ändert Konditionen für Neukunden
Weitere Neuigkeiten
Sony: Eine PlayStation 6 Lite „existiert nicht“
in Gaming
Volkswagen zeigt den neuen VW ID.3 Neo vorab
in Mobilität
Hermes-Hammer bei Kleinanzeigen: Versandkosten halbiert
in Handel
Der SwitchBot Bot kommt jetzt wiederaufladbar
in Hardware
Klarmobil senkt Monatspreise bei flexiblen Telekom-Tarifen
in Tarife
Nissan zeigt den elektrischen Juke und nutzt ein „mutiges“ Design
in Mobilität
Digitale Ausweis-App des Staates: Neue Webseite erklärt das Projekt
in Gesellschaft
Huawei legt vor: Apple und Samsung im Rücklicht
in Smartphones
Deutschlandcard
DeutschlandCard beendet Betrieb bis November 2026
in Handel
Tesla verteilt großes Update für das Frühjahr 2026
in Mobilität