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3,2 Prozent aufs Tagesgeld: Postbank startet neue Kontoaktion

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Postbank Zentrale

Die Postbank verknüpft ab sofort mal wieder einen befristeten Tagesgeldzins mit der Eröffnung eines neuen Girokontos.

Die Postbank bietet Giro-Neukunden im Zeitraum vom 26. Mai 2026 bis zum 19. Juni 2026 einen Sonderzins von 3,2 Prozent pro Jahr auf ein neues Tagesgeldkonto an. Voraussetzung ist laut der Bank, dass zugleich erstmals ein Postbank Privat-Girokonto vom Typ Giro pur eröffnet wird.

Der Sonderzins gilt laut der Bank für sechs Monate ab dem Zeitpunkt, an dem beide Produkte eröffnet sind. Er wird auf Guthaben bis 250.000 Euro gewährt und richtet sich ausschließlich an volljährige Kunden, die in den vergangenen sechs Monaten kein Girokonto bei der Postbank geführt haben.

Postbank-Aktion für Giro-Neukunden im Detail

Damit der Aktionszins bestehen bleibt, muss das neue Girokonto aktiv genutzt werden. Als aktive Nutzung gelten laut Postbank in jedem vollen Kalendermonat während des Aktionszeitraums mindestens fünf Buchungen auf dem Konto.

Wichtige Bedingungen:

  • Aktionszeitraum vom 26. Mai 2026 bis 19. Juni 2026
  • 3 Prozent Zinsen pro Jahr für sechs Monate
  • Gültig für Guthaben bis 250.000 Euro
  • Erforderlich sind ein neues Giro pur und ein neues Tagesgeldkonto

Wer die Bedingungen nicht erfüllt, erhält nach Angaben der Postbank statt des Sonderzinses den variablen Zinssatz laut Preisaushang, der derzeit bei 0,75 Prozent pro Jahr liegt.

Zur Postbank Giro-pur-Aktion →

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