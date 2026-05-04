comdirect bietet Junior-Depot mit Sparplanzuschuss

Die comdirect startet ab sofort eine Junior-Depot-Kampagne mit 100 Euro Sparplanzuschuss und zwölf Monaten kostenfreiem Sparen.

Die Aktion läuft laut Angaben der Bank bis 15.07.2026 und gilt für die Eröffnung neuer Junior Depots. Nutzer erhalten einen Sparplanzuschuss von 100 Euro sowie zwölf Monate kostenloses Wertpapiersparen, wobei marktübliche Spreads und Börsenentgelte bestehen bleiben.

Die Prämie wird gewährt, wenn innerhalb von drei Monaten ein Sparplan eingerichtet und mindestens einmal ausgeführt wird. Bei Eröffnung bis zum Stichtag entfällt dauerhaft die Depotführungsgebühr.

Ich sehe die Aktion vor allem als Einstiegsanreiz, der den Start in regelmäßige Sparpläne erleichtert, wobei die Gesamtkosten natürlich weiterhin vom Handelsumfeld abhängen.

Zum Junior-Depot der comdirect →

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