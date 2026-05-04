Fintech

comdirect bietet Junior-Depot mit Sparplanzuschuss

Autor-Bild
Von
Google News
|

Die comdirect startet ab sofort eine Junior-Depot-Kampagne mit 100 Euro Sparplanzuschuss und zwölf Monaten kostenfreiem Sparen.

Die Aktion läuft laut Angaben der Bank bis 15.07.2026 und gilt für die Eröffnung neuer Junior Depots. Nutzer erhalten einen Sparplanzuschuss von 100 Euro sowie zwölf Monate kostenloses Wertpapiersparen, wobei marktübliche Spreads und Börsenentgelte bestehen bleiben.

Die Prämie wird gewährt, wenn innerhalb von drei Monaten ein Sparplan eingerichtet und mindestens einmal ausgeführt wird. Bei Eröffnung bis zum Stichtag entfällt dauerhaft die Depotführungsgebühr.

Ich sehe die Aktion vor allem als Einstiegsanreiz, der den Start in regelmäßige Sparpläne erleichtert, wobei die Gesamtkosten natürlich weiterhin vom Handelsumfeld abhängen.

Zum Junior-Depot der comdirect →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / comdirect bietet Junior-Depot mit Sparplanzuschuss
Weitere Neuigkeiten
Sky Logo Header
Sky baut Cinema-Sender um
in Unterhaltung
Microsoft spricht diese Woche „über die Zukunft der Xbox“
in Gaming
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Verbrenner-Bestseller steuert auf das Ende zu
in Mobilität
Hanseatic Bank spendiert Bonus für die GoldCard
in Fintech
Payback Visa zeigt endlich vorgemerkte Umsätze an
in Fintech
Volkswagen denkt über China-Technik für Europa nach
in Mobilität
X Twitter Logo
Grüne, SPD und Linke ziehen Konsequenz bei X
in Social
BMW M3: So will BMW die Verbrenner-Fans zum Elektroauto locken
in Mobilität
Ebay
GameStop überrascht mit Milliardenangebot für eBay
in Handel
easybank erhöht Kreditkarten-Startbonus
in Fintech