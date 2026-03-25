comdirect lockt mit 100 Euro Bonus und starken Zinsen für 6 Monate

Die Bank comdirect verlängert ihre Girokonto-Prämienaktion und bietet weiterhin erhöhte Tagesgeldzinsen für Neukunden.

Die Aktion umfasst laut Bank eine Prämie von 100 Euro für neue Girokonto-Eröffnungen. Die Verlängerung gilt bis zum 13. April 2026. Parallel dazu bleiben auch die zuvor beworbenen Zinskonditionen für Tagesgeldangebote bestehen.

Kunden, die ein Girokonto inklusive Tagesgeld PLUS-Konto eröffnen, erhalten demnach einen Zinssatz von 3,0 Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von sechs Monaten. Dieser Zinssatz gilt für Guthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro.

Details zur comdirect Girokonto-Prämie und Tagesgeld-Aktion

Alternativ wird das Tagesgeld PLUS-Konto auch separat angeboten. Hier liegt der Zinssatz laut comdirect bei 2,75 Prozent pro Jahr, ebenfalls befristet auf sechs Monate und begrenzt auf maximal 100.000 Euro Guthaben.

Wichtige Konditionen im Überblick:

Die comdirect sichert Einlagen gesetzlich bis 100.000 Euro pro Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) ab und bietet zusätzlich über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) einen deutlich erweiterten Schutz darüber hinaus.

Zur Aktion bei der comdirect →

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