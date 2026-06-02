Sony kündigt neue PlayStation-Hardware für 2026 an

Sony hat neue Gaming-Hardware für 2026 geplant und der offizielle PlayStation-Account teilte vor dem großen Event am heutigen Abend die Roadmap für das Jahr.

Am 6. August startet der ganz neue FlexStrike, bei dem es sich im einen kabellosen Controller für Kampfspiele handelt. Ein Produkt, mit dem ich nicht von Sony selbst gerechnet hätte, mal schauen, ob vielleicht auch ein eigenes Kampfspiel kommt.

Ein paar Tage später, am 27. August, folgt dann ein neuer Monitor für Gamer, der 27 Zoll groß ist, ein QHD-IPS-Display besitzt und natürlich 120 Hz unterstützt. Bisher gibt es allerdings noch kein Datum für Europa, das reichen wir dann später nach.

Darüber hinaus hat Sony auch neue Lautsprecher für 2026 geplant, diese werden „später in diesem Jahr“ erhältlich sein, konkreter wird man nicht. Der Monitor und die Speaker richten sich nicht nur an PS5-Nutzer, sondern auch an PC-Gamer.

Außerdem „freut sich Sony darauf, auch weiterhin neue Wege zu finden, um das PS5-Erlebnis noch besser zu gestalten“, mehr verrät man nicht. Es steht noch eine Pro-Version der PlayStation Portal im Raum, die ein OLED-Display haben könnte. Es wäre durchaus möglich, dass man diese auf dem heutigen Event erstmals zeigt.

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