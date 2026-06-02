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Tesla: Noch kein neues Elektroauto für Deutschland

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Tesla Model Y 2025 De

Im Rahmen der Betriebsratswahl zündete Tesla einen besonderen Bonus, denn der Chef persönlich, also Elon Musk, stellte sich einem „Interview“. Ziel war es, dass die Stimmung gegen die IG Metall angeheizt wird, vor allem eine Aussage machte aber die Runde. Elon Musk stellte neue Elektroautos für Deutschland in Aussicht.

Aktuell wird in Grünheide nur das Model Y produziert, dessen Produktion zwar gerade gesteigert wurde, ein weiteres Modell fehlt jedoch. Also, wo bleibt denn ein neues Elektroauto für den deutschen Standort? Das wollte die Automobilwoche diese Woche im Gespräch von André Thierig wissen, der aber keine Antwort hatte.

Es gibt noch keine „konkrete Entscheidung für ein weiteres Produkt“ bei Tesla Deutschland. Theoretisch kann man eine Million Fahrzeuge pro Jahr bauen, aber „welches Produkt wann nach Berlin kommt, hängt vom Markt ab“. Was auch immer das bedeutet. Oder war die Aussage von Elon Musk mal wieder etwas übertrieben?

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1. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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