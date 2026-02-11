Fintech

Commerzbank steigt bei Wero ein

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Wero

Die Commerzbank schließt sich dem Online-Bezahlverfahren Wero an und revidiert damit ihren früheren Rückzug.

Der Vorstand habe einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst, erklärte Vorstandschefin Bettina Orlopp auf der Bilanzpressekonferenz. „Wir werden bei Wero mitmachen“ hieß es. Details zur konkreten Umsetzung und zum Zeitpunkt der Einführung für eigene Kunden würden derzeit intern geprüft.

Commerzbank kehrt zur European Payments Initiative zurück

Wero wird von der European Payments Initiative getragen, deren Ziel ein paneuropäisches Bezahlsystem ist. Für die Initiative um EPI-Chefin Martina Weimert gilt der Schritt der Commerzbank als wichtiges Signal. Das Institut gehörte zunächst zu den treibenden Kräften, zog sich jedoch Anfang 2022 nach dem Scheitern ursprünglicher Pläne zurück.

Nach aktuellem Stand dürfte die Commerzbank zunächst als Nutzer teilnehmen und nicht als Anteilseigner einsteigen. Beobachter werten die Entscheidung als möglichen Hinweis auf eine gestiegene Nachfrage nach Wero im Markt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Gute Sache und ein wichtiges Zeichen.
    Weitermachen!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Commerzbank steigt bei Wero ein
Weitere Neuigkeiten
KI-Verordnung: Bundeskabinett verabschiedet Durchführungsgesetz
in Gesellschaft
Audi überrascht mit Ende des S6 als Verbrenner
in Mobilität
Prime Video sichert sich Teddy Teclebrhan für neuen Actionkracher
in News
girocard dominiert: Deutschland zahlt schnell und digital
in Fintech
Telekom 1
Telekom Prepaid: Das sind die neuen MagentaMobil-Tarife
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Polizeieinsatz bei Tesla: Lage in Grünheide eskaliert
in Mobilität
Crash Tarife
Crash Tarif: Jetzt 100 GB im 5G-Netz für 11,99 Euro sichern – monatlich kündbar
in Tarife
Audi macht Parken und Tanken jetzt kinderleicht
in Dienste
YouTube kopiert Spotifys erfolgreiches Playlist-Feature
in Audio
Android Auto kabellos nutzen: Motorola plant neues Dongle
in Mobilität