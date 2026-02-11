Commerzbank steigt bei Wero ein

Die Commerzbank schließt sich dem Online-Bezahlverfahren Wero an und revidiert damit ihren früheren Rückzug.

Der Vorstand habe einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst, erklärte Vorstandschefin Bettina Orlopp auf der Bilanzpressekonferenz. „Wir werden bei Wero mitmachen“ hieß es. Details zur konkreten Umsetzung und zum Zeitpunkt der Einführung für eigene Kunden würden derzeit intern geprüft.

Commerzbank kehrt zur European Payments Initiative zurück

Wero wird von der European Payments Initiative getragen, deren Ziel ein paneuropäisches Bezahlsystem ist. Für die Initiative um EPI-Chefin Martina Weimert gilt der Schritt der Commerzbank als wichtiges Signal. Das Institut gehörte zunächst zu den treibenden Kräften, zog sich jedoch Anfang 2022 nach dem Scheitern ursprünglicher Pläne zurück.

Nach aktuellem Stand dürfte die Commerzbank zunächst als Nutzer teilnehmen und nicht als Anteilseigner einsteigen. Beobachter werten die Entscheidung als möglichen Hinweis auf eine gestiegene Nachfrage nach Wero im Markt.

