Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben
Congstar bietet vom 24. bis 31. Oktober 2025 ein Startguthaben auf seine Zuhause-Tarife und verzichtet auf den Bereitstellungspreis.
Im Rahmen der einwöchigen Aktion erhalten Neukunden laut Unternehmensangaben beim congstar Zuhause 100 Flex ein Startguthaben von 30 Euro, beim congstar Zuhause 250 Flex sind es 35 Euro. Zusätzlich entfällt der Bereitstellungspreis, wodurch die Einstiegskosten im ersten Monat deutlich sinken.
Details zu den congstar Zuhause Aktionstarifen
Die beiden Flex-Tarife ermöglichen Internetanschlüsse ohne Vertragslaufzeit und ohne Festnetz-Telefonie. Der 100er Tarif bietet bis zu 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload, der 250er Tarif bis zu 250 Mbit/s. Laut congstar können Kunden die Angebote jederzeit kündigen.
Konditionen im Überblick
- Zuhause 100 Flex: 33 € statt 35 € mtl., Startguthaben 30 €, 0 € Bereitstellung
- Zuhause 250 Flex: 40 € statt 45 € mtl., Startguthaben 35 €, 0 € Bereitstellung
- Aktionszeitraum: 24.–31. Oktober 2025
Irgendwie sind die Preise nicht mehr zeitgemäß. Für 25€ gibt es eine unlimited flat im 5g netz von o2, während für den DSL Anschluss mit 250 Mbits 40€ gezahlt werden…. Weshalb wird das bitte gefühlt immer teurer ? Ist es die Taktik nun die DSL Preise zu erhöhen, damit die Leute zu Glasfaser wechseln ?
Mobilfunk ist günstiger, weil das Funknetz geteilt wird und Anbieter mit Kampfpreisen locken. DSL hat höhere Infrastruktur- und Wartungskosten, und die steigenden Preise sollen den Wechsel zu Glasfaser fördern.