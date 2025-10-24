Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben

Congstar bietet vom 24. bis 31. Oktober 2025 ein Startguthaben auf seine Zuhause-Tarife und verzichtet auf den Bereitstellungspreis.

Im Rahmen der einwöchigen Aktion erhalten Neukunden laut Unternehmensangaben beim congstar Zuhause 100 Flex ein Startguthaben von 30 Euro, beim congstar Zuhause 250 Flex sind es 35 Euro. Zusätzlich entfällt der Bereitstellungspreis, wodurch die Einstiegskosten im ersten Monat deutlich sinken.

Details zu den congstar Zuhause Aktionstarifen

Die beiden Flex-Tarife ermöglichen Internetanschlüsse ohne Vertragslaufzeit und ohne Festnetz-Telefonie. Der 100er Tarif bietet bis zu 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload, der 250er Tarif bis zu 250 Mbit/s. Laut congstar können Kunden die Angebote jederzeit kündigen.

Konditionen im Überblick

Zuhause 100 Flex: 33 € statt 35 € mtl., Startguthaben 30 €, 0 € Bereitstellung

Zuhause 250 Flex: 40 € statt 45 € mtl., Startguthaben 35 €, 0 € Bereitstellung

Aktionszeitraum: 24.–31. Oktober 2025

Zu congstar Zuhause →

