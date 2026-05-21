VW ID.3 GTI: Volkswagen plant neues Elektroauto für 2026

Volkswagen bestätigte schon vor ein paar Wochen den VW ID.3 GTI, der den neuen VW ID.3 Neo als Basis nutzen wird. Eigentlich wollte man damit bis zum VW ID Golf warten, doch dieser kommt deutlich später, daher hat sich der Plan geändert.

Das liegt auch daran, weil man bei Volkswagen das GTX-Branding eingestellt hat, ab sofort bekommen auch die Elektroautos den Zusatz GTI spendiert. Mit dem VW ID Polo GTI wurde vor ein paar Tagen übrigens der erste Elektro-GTI vorgestellt.

VW ID.3 GTI kommt mit 340 PS daher

Laut Auto Motor Sport soll der VW ID.3 GTI mit knapp 340 PS etwas mehr Leistung als der VW ID.3 GTX haben, der in der Performance-Version auf 326 PS kommt. Zu viel Leistung an der Hinterachse wird schwierig, zwei Motoren sind nicht möglich.

Dafür soll man bei VW das DCC-Fahrwerk weiter optimiert haben, um ein etwas agileres Fahren zu ermöglichen, was Kunden von einem GTI-Logo erwarten. Und es wird natürlich die übliche Waben-Optik am Auto und auch im Innenraum geben.

Der VW ID.3 GTI kommt auch noch 2026, aber erst später in diesem Jahr, unklar ist, ob er noch 2026 oder Anfang 2027 ausgeliefert wird. Ich bin gespannt, was man dann mit den Dual-Motor-GTX-Modellen wie dem VW ID.4 bzw. in Zukunft VW ID Tiguan macht, bekommen die auch das GTI-Branding? Oder kommt ein Elektro R?