Mobilität

VW ID.3 GTI: Volkswagen plant neues Elektroauto für 2026

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar
Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen bestätigte schon vor ein paar Wochen den VW ID.3 GTI, der den neuen VW ID.3 Neo als Basis nutzen wird. Eigentlich wollte man damit bis zum VW ID Golf warten, doch dieser kommt deutlich später, daher hat sich der Plan geändert.

Das liegt auch daran, weil man bei Volkswagen das GTX-Branding eingestellt hat, ab sofort bekommen auch die Elektroautos den Zusatz GTI spendiert. Mit dem VW ID Polo GTI wurde vor ein paar Tagen übrigens der erste Elektro-GTI vorgestellt.

VW ID Polo GTI

VW ID.3 GTI kommt mit 340 PS daher

Laut Auto Motor Sport soll der VW ID.3 GTI mit knapp 340 PS etwas mehr Leistung als der VW ID.3 GTX haben, der in der Performance-Version auf 326 PS kommt. Zu viel Leistung an der Hinterachse wird schwierig, zwei Motoren sind nicht möglich.

Dafür soll man bei VW das DCC-Fahrwerk weiter optimiert haben, um ein etwas agileres Fahren zu ermöglichen, was Kunden von einem GTI-Logo erwarten. Und es wird natürlich die übliche Waben-Optik am Auto und auch im Innenraum geben.

VW ID.3 Neo

Der VW ID.3 GTI kommt auch noch 2026, aber erst später in diesem Jahr, unklar ist, ob er noch 2026 oder Anfang 2027 ausgeliefert wird. Ich bin gespannt, was man dann mit den Dual-Motor-GTX-Modellen wie dem VW ID.4 bzw. in Zukunft VW ID Tiguan macht, bekommen die auch das GTI-Branding? Oder kommt ein Elektro R?

Ford verspricht „echten“ Bronco: Neues Elektroauto für Europa

Ford plant eine neue Offensive an Modellen für Europa, die aber größtenteils von Partnern entwickelt werden - oder jedenfalls mit…

21. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. P45 🔅
    sagt am

    Könnte ein gelungenes Auto werden. Der id Polo GTI wird ja von den YouTubern auch hochgelobt, bis auf die zu stark limitierte Vmax von 175 km/h. Das ist beim id 3 GTI nicht zu erwarten, weil ja schon der GTX 200 km/h rennen darf. Wird also spannend.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW ID.3 GTI: Volkswagen plant neues Elektroauto für 2026
Weitere Neuigkeiten
Ubisoft in der Krise: Bis 2028 sieht es düster aus
in Gaming
Deutsche Post
Deutsche Post warnt vor teuren Drittanbietern beim Nachsendeservice
in Dienste
Skoda Elroq Header
Die Ölkrise treibt Elektroautos plötzlich weltweit in den Massenmarkt
in Mobilität
Congstar
congstar startet neue Bonus-Aktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Intergalactic The Heretic Prophet
PlayStation im Juni: Ein großes „Showcase“ mit vielen Exklusivspielen
in Gaming
Ford verspricht „echten“ Bronco: Neues Elektroauto für Europa
in Mobilität
Google Logo Neu 2025 Farben
Google testet KI-Werbung in der Suche und verändert alles für Nutzer und Händler
in Dienste
OTTO verkauft jetzt auch Bücher von Thalia
in Handel
Klarna bringt Shopping-Suche direkt in ChatGPT
in Handel
Sparkasse
Sparkassen-Kunden sollen bald nur noch eine Freigabe-App nutzen
in Software