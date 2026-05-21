Hyundai Ioniq 1 und Kia EV1 kommen ab 2028

Ted Lee von Kia hat diese Woche offiziell gegenüber Auto Express bestätigt, dass man zusammen mit Hyundai an einer neuen Plattform für günstige Elektroautos arbeitet und der eigene EV1 gegen 2028 kommt – also etwas später als gedacht.

Kurz nach dem Kia EV1 wird dann der Hyundai Ioniq 1 folgen, so die Quelle, also passend zum Start des VW ID Up, der ebenfalls für 2028 geplant ist. Einige Marken bieten schon jetzt Modelle in diesem Segment an, wie Renault mit dem Twingo.

Die Modelle von Hyundai und Kia sollen um die 20.000 Euro kosten und „extrem“ kompetitiv im Vergleich mit anderen werden, technische Details gibt es jedoch noch keine. Der EV1 sei laut Kia übrigens schon seit zwei Jahren in Entwicklung, so lange benötigte Renault beim Twingo, aber man hat keine Eile und wird dennoch warten.

Erste Konzepte soll es 2027 geben und der EV1 wird laut Kia etwas sportlicher als der EV2 sein, der sich an SUV-Kunden richtet. Wie es beim Ioniq 1 aussieht, ist bisher unklar, denn die Quelle hat nur mit Kia gesprochen und nicht mit Hyundai.