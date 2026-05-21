Mobilität

Hyundai Ioniq 1 und Kia EV1 kommen ab 2028

Autor-Bild
Von
Google News
|

Ted Lee von Kia hat diese Woche offiziell gegenüber Auto Express bestätigt, dass man zusammen mit Hyundai an einer neuen Plattform für günstige Elektroautos arbeitet und der eigene EV1 gegen 2028 kommtalso etwas später als gedacht.

Kurz nach dem Kia EV1 wird dann der Hyundai Ioniq 1 folgen, so die Quelle, also passend zum Start des VW ID Up, der ebenfalls für 2028 geplant ist. Einige Marken bieten schon jetzt Modelle in diesem Segment an, wie Renault mit dem Twingo.

Die Modelle von Hyundai und Kia sollen um die 20.000 Euro kosten und „extrem“ kompetitiv im Vergleich mit anderen werden, technische Details gibt es jedoch noch keine. Der EV1 sei laut Kia übrigens schon seit zwei Jahren in Entwicklung, so lange benötigte Renault beim Twingo, aber man hat keine Eile und wird dennoch warten.

Erste Konzepte soll es 2027 geben und der EV1 wird laut Kia etwas sportlicher als der EV2 sein, der sich an SUV-Kunden richtet. Wie es beim Ioniq 1 aussieht, ist bisher unklar, denn die Quelle hat nur mit Kia gesprochen und nicht mit Hyundai.

Volkswagen Id. Gti Concept

VW ID.3 GTI: Volkswagen plant neues Elektroauto für 2026

Volkswagen bestätigte schon vor ein paar Wochen den VW ID.3 GTI, der den neuen VW ID.3 Neo als Basis nutzen…

21. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai Ioniq 1 und Kia EV1 kommen ab 2028
Weitere Neuigkeiten
Senioren müssen ihren Ausweis bald nicht mehr erneuern
in Gesellschaft
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID.3 GTI: Volkswagen plant neues Elektroauto für 2026
in Mobilität
Ubisoft in der Krise: Bis 2028 sieht es düster aus
in Gaming
Deutsche Post
Deutsche Post warnt vor teuren Drittanbietern beim Nachsendeservice
in Dienste
Skoda Elroq Header
Die Ölkrise treibt Elektroautos plötzlich weltweit in den Massenmarkt
in Mobilität
Congstar
congstar startet neue Bonus-Aktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Intergalactic The Heretic Prophet
PlayStation im Juni: Ein großes „Showcase“ mit vielen Exklusivspielen
in Gaming
Ford verspricht „echten“ Bronco: Neues Elektroauto für Europa
in Mobilität
Google Logo Neu 2025 Farben
Google testet KI-Werbung in der Suche und verändert alles für Nutzer und Händler
in Dienste
OTTO verkauft jetzt auch Bücher von Thalia
in Handel