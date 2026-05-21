Deutsche Post warnt vor teuren Drittanbietern beim Nachsendeservice

Die Deutsche Post warnt Verbraucher vor überteuerten Nachsendeservices von Drittanbietern im Internet.

Wer wegen eines Umzugs oder längerer Abwesenheit einen Nachsendeauftrag benötigt, sollte laut Deutscher Post genau auf den Anbieter achten. Das Unternehmen erklärt, dass viele Drittanbieter im Netz den Eindruck erwecken würden, offiziell zur Deutschen Post zu gehören. Verbraucher könnten dadurch unbeabsichtigt deutlich höhere Preise zahlen.

Nach Unternehmensangaben werden jedes Jahr rund 350.000 Nachsendeaufträge über solche Anbieter abgewickelt. Die Deutsche Post betont, dass diese Firmen die eigentliche Leistung nicht selbst erbringen, sondern die Aufträge lediglich weiterleiten.

Deutsche Post kritisiert hohe Preise bei Nachsendungen

Für einen Nachsendeauftrag mit sechs Monaten Laufzeit verlangt die Deutsche Post bei Online-Buchung derzeit 31,90 Euro. Drittanbieter würden laut Unternehmen häufig das Drei- bis Vierfache berechnen, ohne zusätzlichen Nutzen anzubieten.

Darauf sollten Verbraucher achten:

Anbieter und Impressum vor Vertragsabschluss prüfen

Preise direkt vergleichen

Nachsendungen möglichst über die offizielle Website buchen

Warnhinweise der Verbraucherzentralen beachten

Die Deutsche Post erklärt zudem, dass sie rechtlich verpflichtet sei, eingereichte Nachsendeaufträge auszuführen. Gleichzeitig gehe das Unternehmen nach eigenen Angaben gegen Anbieter vor, die gegen Markenrechte oder Wettbewerbsrecht verstoßen.

Ich finde den Hinweis sinnvoll, weil viele Verbraucher bei alltäglichen Online-Diensten kaum prüfen, ob sie tatsächlich auf einer offiziellen Seite gelandet sind.