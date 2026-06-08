congstar erhöht Datenvolumen bei Prepaid-Tarifen
Der Mobilfunkanbieter congstar erhöht das Datenvolumen mehrerer Prepaid-Tarife und senkt den Preis für das Startpaket auf 1 Euro.
Nach dem Ende der Aktion mit doppeltem Startguthaben hat congstar sein Prepaid-Portfolio angepasst. Demnach erhalten Neukunden ab sofort in mehreren Tarifen mehr Datenvolumen. Gleichzeitig sinkt der Preis für das Starterpaket von bislang 9,99 Euro auf 1 Euro. Die Aktion soll voraussichtlich bis zum 14. Juli 2026 laufen.
Betroffen sind unter anderem die Tarife Allnet-Flat S, M, L und XL. Dabei steigt das enthaltene Datenvolumen je nach Tarifstufe um zwei bis acht Gigabyte. Auch das Prepaid-Jahrespaket wird erweitert und umfasst künftig 300 statt 240 Gigabyte Datenvolumen.
Mehr Datenvolumen bei congstar Prepaid-Tarifen
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
- Starterpakete kosten vorübergehend 1 Euro
- Mehr Datenvolumen in mehreren Tarifstufen
- Allnet-Flat S: 5 GB auf 7 GB erhöht
- Allnet-Flat M: 25 GB auf 33 GB erhöht
- Allnet-Flat L: 40 GB auf 45 GB erhöht
- Allnet-Flat XL: 50 GB auf 55 GB erhöht
- Jahrespaket steigt auf 300 GB (zuvor 240 GB)
- 10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme
Die kleinste Allnet-Flat XS bleibt bei einem Gigabyte Datenvolumen. Die Tarife nutzen das Telekom-Netz und beinhalten eine Telefon- und SMS-Flatrate. Zudem unterstützen die Angebote VoLTE und WLAN-Telefonie. Die Grundgebühren bleiben unverändert und werden weiterhin im 28-Tage-Rhythmus berechnet.
Zu den congstar Prepaid-Tarifen →
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