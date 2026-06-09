congstar erhöht Datenvolumen der Allnet Flat S

Die Mobilfunkmarke congstar erhöht das Datenvolumen der Allnet Flat S zeitweise auf 40 GB und belässt den Preis bei 19 Euro im Monat.

Congstar wertet die Allnet Flat S ab dem heutigen 9. Juni 2026 auf. Kunden erhalten statt bisher 30 GB künftig 40 GB Datenvolumen. Der monatliche Preis bleibt unverändert bei 19 Euro.

Die Aktion läuft bis einschließlich 30. Juni 2026. Im gleichen Zeitraum entfällt zudem der einmalige Bereitstellungspreis. Dieser beträgt regulär 15 Euro bei Tarifen mit Laufzeit und 35 Euro bei den Flex-Varianten.

Mehr Datenvolumen bei der congstar Allnet Flat S

Nach Angaben des Unternehmens bleiben die übrigen Bestandteile des Tarifs unverändert. Dazu zählen eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze sowie die Nutzung des 5G-Netzes der Telekom.

Wesentliche Änderungen im Überblick:

40 GB statt bisher 30 GB Datenvolumen

Monatspreis weiterhin 19 Euro

Kein Bereitstellungspreis während des Aktionszeitraums

während des Aktionszeitraums Aktion vom 9. bis 30. Juni 2026

Zu den congstar Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.