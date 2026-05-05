congstar erhöht Datenvolumen massiv und lässt Preise unverändert

Die Mobilfunkmarke congstar startet ab dem 5. Mai 2026 eine neue Tarifaktion mit mehr Datenvolumen zum unveränderten Preis.

Congstar bietet Neukunden ab heute und bis zum 26. Mai 2026 mehr Datenvolumen in seinen Allnet-Flat-Tarifen an. Alle Tarife laufen naturgemäß im Telekom-Netz, unterstützen 5G ohne Aufpreis und bieten eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s.

Die kleinste Allnet-Flat XS enthält während der Aktion 10 statt 5 GB für 14 Euro monatlich. Die Tarife S, M und L steigen auf 30, 100 beziehungsweise 150 GB. Zusätzlich bleibt die sogenannte GB+-Funktion enthalten, bei der das Datenvolumen jährlich wächst.

Mehr Datenvolumen in congstar-Allnet-Flats

Wichtige Tarifdetails:

5G in allen Tarifen inklusive

Bis zu 50 Mbit/s im Download

40 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Flex-Tarife ohne Mindestlaufzeit verfügbar

Neben den klassischen Laufzeitverträgen mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit bietet congstar auch monatlich kündbare Flex-Tarife an. Diese haben jedoch eine höhere Bereitstellungsgebühr. Nach Verbrauch des enthaltenen Datenvolumens wird die Geschwindigkeit auf 32 Kbit/s reduziert.

Zu den congstar Tarifen →

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