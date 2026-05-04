Telekom gewinnt große Leserwahl gleich viermal – congstar ist bester Mobilfunkanbieter

Die Telekom hat bei der connect-Leserwahl 2026 vier erste Plätze in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, IPTV und Prepaid erreicht.

Rund 50.000 Leser der Fachzeitschrift connect haben im Frühjahr 2026 Bewertungen zu Netzen, Diensten und Herstellern abgegeben. Dabei landete die Telekom erneut auf Platz eins als Mobilfunknetzbetreiber des Jahres.

Auch MagentaTV wurde zum beliebtesten IPTV-Dienst gewählt. Zusätzlich belegte das Unternehmen Spitzenplätze im Festnetzbereich sowie bei den Prepaid-Angeboten.

Nach Unternehmensangaben investiert die Telekom weiterhin stark in den Ausbau ihrer Infrastruktur. Das Mobilfunknetz umfasst inzwischen 128.000 Antennen, davon 108.000 mit 5G. Laut Telekom werden 99 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgt.

Im Festnetzbereich verfüge das Unternehmen über ein Glasfasernetz mit 860.000 Kilometern Länge und ermögliche derzeit rund 13 Millionen Haushalten einen FTTH-Anschluss mit bis zu 2 Gbit/s.

Wichtige Zahlen im Überblick:

50.000 Teilnehmer bei der connect-Leserwahl 2026

128.000 Mobilfunkantennen bundesweit

13 Millionen Haushalte mit FTTH-Möglichkeit

Mehr als 7,5 Millionen congstar-Kunden

Auch die Telekom-Marke congstar erreichte laut connect den ersten Platz unter den Mobilfunkanbietern und gewann die Auszeichnung bereits zum 15. Mal in Folge. Die Ergebnisse im Detail finden sich in der Ausgabe 6/2026 der connect.

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