Congstar erlässt Bereitstellungspreise in allen Postpaid-Tarifen

Congstar verzichtet im Herbst auf Bereitstellungspreise für alle Postpaid-Tarife.

Noch bis zum 11. November 2025 entfällt laut Congstar die einmalige Bereitstellungsgebühr auf sämtliche Postpaid-Angebote. Die Aktion gilt sowohl für Laufzeit- als auch für Flex-Varianten, also ohne Vertragsbindung.

Congstar-Aktion: Wegfall der Anschlusskosten für Mobilfunk und Homespot

Nach Unternehmensangaben betrifft die Aktion sowohl die Allnet-Flat- als auch die Homespot-Tarife. Damit entfällt der einmalige Bereitstellungspreis, der regulär je nach Tarif zwischen 15 und 35 Euro liegt. Der Wegfall gilt automatisch bei Neuabschlüssen im Aktionszeitraum.

Betroffene Tarife:

Allnet Flat 24 Monate: 0 € statt 15 €

Allnet Flat Flex: 0 € statt 35 €

Homespot 24 Monate: 0 € statt 15 €

Homespot Flex: 0 € statt 35 €

Das Angebot gilt ausschließlich während des angegebenen Zeitraums.

Zu den congstar Tarifen →

Congstar bietet einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.