Congstar erlässt Bereitstellungspreise in allen Postpaid-Tarifen
Congstar verzichtet im Herbst auf Bereitstellungspreise für alle Postpaid-Tarife.
Noch bis zum 11. November 2025 entfällt laut Congstar die einmalige Bereitstellungsgebühr auf sämtliche Postpaid-Angebote. Die Aktion gilt sowohl für Laufzeit- als auch für Flex-Varianten, also ohne Vertragsbindung.
Congstar-Aktion: Wegfall der Anschlusskosten für Mobilfunk und Homespot
Nach Unternehmensangaben betrifft die Aktion sowohl die Allnet-Flat- als auch die Homespot-Tarife. Damit entfällt der einmalige Bereitstellungspreis, der regulär je nach Tarif zwischen 15 und 35 Euro liegt. Der Wegfall gilt automatisch bei Neuabschlüssen im Aktionszeitraum.
Betroffene Tarife:
- Allnet Flat 24 Monate: 0 € statt 15 €
- Allnet Flat Flex: 0 € statt 35 €
- Homespot 24 Monate: 0 € statt 15 €
- Homespot Flex: 0 € statt 35 €
Das Angebot gilt ausschließlich während des angegebenen Zeitraums.
Congstar bietet einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Vodafone
in Fintech
in Fintech
in Smartphones
in Mobilität
in Mobilität
in Smartphones
in Smart Home
in Unterhaltung
in Smartphones