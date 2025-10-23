Provider

Congstar erlässt Bereitstellungspreise in allen Postpaid-Tarifen

Autor-Bild
Von
|
congstar GmbH / Frederike Wetzels@Cosmopola

Congstar verzichtet im Herbst auf Bereitstellungspreise für alle Postpaid-Tarife.

Noch bis zum 11. November 2025 entfällt laut Congstar die einmalige Bereitstellungsgebühr auf sämtliche Postpaid-Angebote. Die Aktion gilt sowohl für Laufzeit- als auch für Flex-Varianten, also ohne Vertragsbindung.

Congstar-Aktion: Wegfall der Anschlusskosten für Mobilfunk und Homespot

Nach Unternehmensangaben betrifft die Aktion sowohl die Allnet-Flat- als auch die Homespot-Tarife. Damit entfällt der einmalige Bereitstellungspreis, der regulär je nach Tarif zwischen 15 und 35 Euro liegt. Der Wegfall gilt automatisch bei Neuabschlüssen im Aktionszeitraum.

Betroffene Tarife:

  • Allnet Flat 24 Monate: 0 € statt 15 €
  • Allnet Flat Flex: 0 € statt 35 €
  • Homespot 24 Monate: 0 € statt 15 €
  • Homespot Flex: 0 € statt 35 €

Das Angebot gilt ausschließlich während des angegebenen Zeitraums.

Zu den congstar Tarifen →

Congstar bietet einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Congstar erlässt Bereitstellungspreise in allen Postpaid-Tarifen
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone stellt neue Glasfaser-Tarife mit höheren Geschwindigkeiten vor
in Vodafone
Euro Bank Geld
Schecks vor dem Aus: Bundesbank beendet Verfahren bis 2027
in Fintech
Scalable Capital startet Kinderdepots – Taschengeld jetzt mit Zinsen und ETF-Vorteilen
in Fintech
Apple plant angeblich vier komplett neue iPhones in vier Jahren
in Smartphones
Das tragische Ende des Ford Focus in Deutschland
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen steht kurz vor der nächsten Krise
in Mobilität
Das Apple iPhone Air wird zum großen Problem
in Smartphones
SwitchBot stellt Matter-fähige Lichtserie vor
in Smart Home
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
RTL+ startet als Prime-Video-Zusatzkanal
in Unterhaltung
Apple iPhone Air: „Es gibt praktisch keine Nachfrage“
in Smartphones