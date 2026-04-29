Congstar lockt mit Startguthaben-Aktion im Prepaid-Tarif

Der Mobilfunkanbieter congstar bietet Neukunden im Prepaid-Allnet-Bereich ein doppeltes Startguthaben als Aktionsvorteil an.

Laut congstar erhalten Neukunden bei Aktivierung eines Prepaid Allnet Tarifs im Aktionszeitraum vom 29.04.2026 bis 07.06.2026 doppeltes Startguthaben, etwa entsprechend einem Gratismonat. Das Guthaben wird mit den Nutzungskosten des Tarifs verrechnet.

Doppeltes Startguthaben bei Prepaid Allnet Tarifen

Im Aktionsrahmen werden mehrere Tarife mit erhöhtem Startguthaben beworben.

XS: 10 € statt 5 € Startguthaben, 1 GB Datenvolumen

S: 14 € statt 7 € Startguthaben, 5 GB Datenvolumen

M: 20 € statt 10 € Startguthaben, 25 GB Datenvolumen + GB+

L: 24 € statt 12 € Startguthaben, 40 GB Datenvolumen + GB+

XL: 32 € statt 16 € Startguthaben, 50 GB Datenvolumen + GB+

Alle Tarife enthalten Allnet-Flat und 5G mit bis zu 25/10 Mbit/s.

Zu den congstar Prepaid-Tarifen →

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