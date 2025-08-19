congstar startet Prepaid Flashsale für Allnet M

Tarife

Der Telekommunikationsanbieter Congstar startet im Verlauf des heutigen Dienstags einen siebentägigen Flash Sale für einen seiner Prepaid-Tarife.

Im Aktionszeitraum bis einschließlich dem 25. August erhalten Kunden den Prepaid-Allnet-M-Tarif mit dauerhaft 30 GB Datenvolumen anstelle von 20 GB für 10 Euro je vier Wochen.

Der Preis für das Starterpaket wird auf 1 Euro reduziert. Diese Preisaktion gilt auch für alle weiteren congstar Prepaid Allnet Pakete.

Die Prepaid-Tarife M, L und XL beinhalten neben einer Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze das Feature „GB+“. Damit wächst das verfügbare Datenvolumen jedes Jahr automatisch um 1 GB, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

Zur Flashsale-Aktion bei congstar →

Congstar bietet auch einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

