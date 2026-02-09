Provider

congstar stockt Prepaid-Jahrespaket auf – jetzt mit 240 GB

Congstar

Das Unternehmen congstar erhöht das Datenvolumen seines Prepaid-Jahrespakets deutlich und passt damit sein Angebot im Prepaid-Segment an.

Congstar hat sein Prepaid Jahrespaket aufgewertet und das enthaltene Datenvolumen von bislang 180 GB auf nun 240 GB pro Jahr erhöht. Die Anpassung gilt ab sofort und kann als Reaktion auf das aktuelle CallYa-Angebot von Vodafone gewertet werden. Nach Unternehmensangaben bleibt der Preis unverändert, während Kunden mehr mobiles Datenvolumen für die Jahresnutzung erhalten.

Der Tarif nutzt das Telekom-Netz und bietet 5G-Zugang mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 25 Mbit/s sowie bis zu 10 Mbit/s im Upload. Zusätzlich umfasst das Paket eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Die Vertragslaufzeit ist flexibel gehalten und beträgt einen Monat mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen.

Details zum congstar Prepaid Jahrespaket 2026

Neben der einmaligen Aufstockung profitiert der Tarif vom sogenannten GB+-Vorteil. Laut congstar wächst das jährliche Datenvolumen damit automatisch um weitere 10 GB pro Jahr, ohne dass dafür ein Aufpreis anfällt. Die Grundgebühr liegt weiterhin bei 100 Euro pro Jahr, ergänzt durch ein Starter-Paket in gleicher Höhe, das ein entsprechendes Startguthaben enthält.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick

  • 240 GB Datenvolumen pro Jahr im Telekom-Netz
  • 5G-Nutzung mit bis zu 25 Mbit/s im Download
  • Telefon- und SMS-Flat inklusive
  • GB+ mit jährlichem Datenzuwachs ohne Aufpreis
  • 10 Euro Bonus bei Rufnummern-Mitnahme

