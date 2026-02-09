Mehr Daten zum gleichen Preis: Vodafone stockt CallYa Jahrespakete auf

Vodafone erweitert im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion das Datenvolumen ausgewählter CallYa Jahrespakete.

Vodafone hat eine neue Promotion für seine CallYa Jahrespakete angekündigt. Ab dem heutigen 9. Februar 2026 erhalten Neukunden beim Abschluss der Jahrespakete XS oder M zusätzliches Datenvolumen.

Das Jahrespaket XS wird im Aktionszeitraum mit insgesamt 40 GB Datenvolumen ausgestattet. Zuvor umfasste das Paket 20 GB für die Laufzeit von 365 Tagen. Beim Jahrespaket M erhöht sich das verfügbare Datenvolumen auf insgesamt 240 GB pro Jahr, was einem Bonus von 60 GB entspricht.

Details zur CallYa Jahrespakete Aktion

Beide Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie die Nutzung des Vodafone-Netzes über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Eine zusätzliche Aufladung während der Laufzeit ist nicht erforderlich.

Wichtige Eckdaten der Aktion:

Aktionszeitraum vom 9. Februar bis 9. März 2026

Gültig für Neukunden

Kein Aktionscode notwendig, direkt buchbar

365 Tage Laufzeit pro Paket

Die Preise bleiben laut Vodafone unverändert. Das Jahrespaket XS kostet 49,99 Euro, das Jahrespaket M wird für 99,99 Euro angeboten. Die Aufteilung des Datenvolumens über das Jahr erfolgt flexibel durch den Nutzer.

CallYa-Tarife ermöglichen den Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und sind als klassische SIM oder eSIM erhältlich. Zudem wird Wifi-Calling geboten. Nutzer, die ein Vodafone-Festnetzprodukt besitzen, bekommen über die GigaKombi ein zusätzliches Datenvolumen von 1 GB pro Monat auf alle CallYa Tarife.

Zu den CallYa-Jahrestarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.