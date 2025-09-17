congstar streicht Bereitstellungspreise

Congstar verzichtet noch bis 07.10.2025 auf die Bereitstellungspreise bei allen Postpaid-Tarifen. Dies betrifft sowohl die Allnet Flat- als auch die Homespot-Angebote sowie congstar zuhause.

Laut Unternehmensangaben entfallen damit sämtliche einmaligen Anschlussgebühren, die regulär zwischen 15 und 50 Euro liegen. Das Angebot gilt für alle Vertragsvarianten, also sowohl für Laufzeit- als auch für Flex-Tarife. Die Aktion ist befristet und ergänzt die aktuell laufende Kampagne ohne Bereitstellungspreise im Bereich der DSL-Tarife.

Details zu den congstar-Aktionstarifen

Nach Angaben von congstar betrifft die Regelung unter anderem die Allnet Flat 24 Monate Tarife (0 € statt 15 €) und die Allnet Flat Flex Tarife (0 € statt 35 €). Auch die Homespot-Angebote sind eingeschlossen: Für die 24-Monate-Variante entfallen die üblichen 15 €, bei der Flex-Variante die üblichen 35 €. Zudem wird bei den congstar zuhause Tarifen der einmalige Betrag von 50 € auf 0 € reduziert.

Die Aktion läuft ausschließlich im genannten Zeitraum und endet mit Ablauf des 07.10.2025. Eine Verlängerung oder Übertragung auf andere Zeiträume wurde vom Unternehmen nicht angekündigt.

Congstar bietet einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

