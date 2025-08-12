Congstar streicht Einrichtungsgebühr – jetzt Allnet-Flats ohne Bereitstellungskosten

Provider

Vom 12. August bis zum 2. September 2025 startet der Mobilfunkanbieter congstar eine zeitlich begrenzte Aktion.

In diesem Zeitraum entfällt der einmalige Bereitstellungspreis für alle Postpaid-Allnet-Flat-Tarife – sowohl mit 24-monatiger Laufzeit als auch in der flexiblen Variante ohne Vertragsbindung. Congstar-Kunden nutzen das Netz der Telekom.

Normalerweise beträgt der Bereitstellungspreis bei den 24-Monats-Tarifen 15 Euro und bei der Flex-Variante 35 Euro. Kunden, die während des Aktionszeitraums einen neuen Vertrag abschließen, zahlen keine Einrichtungsgebühr.

Die Aktion gilt ausschließlich für Postpaid-Allnet-Flat-Tarife von congstar und nur für Neuabschlüsse im genannten Zeitraum. Die monatlichen Tarifkosten sowie alle weiteren Vertragsbedingungen bleiben unverändert. Nach Ende der Aktion gelten wieder die regulären Bereitstellungspreise.

Congstar bietet einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

