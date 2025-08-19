congstar Zuhause Geburtstagsaktion: Sonderpreise für Internet-Tarife

Congstar Zuhause feiert seinen ersten Geburtstag und bietet aus diesem Anlass zeitlich begrenzte Sonderkonditionen für seine Internet-Tarife an.

Congstar Zuhause wurde vor einem Jahr eingeführt und bietet seitdem Internetanschlüsse ohne Festnetztelefonie an.

Es stehen zwei Tarife zur Auswahl: congstar Zuhause 100 Flex mit bis zu 100 Mbit/s und congstar Zuhause 250 Flex mit bis zu 250 Mbit/s. Beide Tarife sind ohne Vertragslaufzeit erhältlich und können über die congstar Webseite sowie die congstar App gebucht und verwaltet werden.

Zum ersten Geburtstag gibt es ein befristetes Aktionsangebot: Der Preis für congstar Zuhause 100 Flex liegt bei 33 €/Monat (statt 35 €) und für congstar Zuhause 250 Flex bei 40 €/Monat (statt 45 €). Zudem entfällt innerhalb des Aktionszeitraums der einmalige Bereitstellungspreis von 50 Euro.

Zu congstar Zuhause →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.