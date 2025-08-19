Provider

congstar Zuhause Geburtstagsaktion: Sonderpreise für Internet-Tarife

Autor-Bild
Von
|
Congstar

Congstar Zuhause feiert seinen ersten Geburtstag und bietet aus diesem Anlass zeitlich begrenzte Sonderkonditionen für seine Internet-Tarife an.

Congstar Zuhause wurde vor einem Jahr eingeführt und bietet seitdem Internetanschlüsse ohne Festnetztelefonie an.

Es stehen zwei Tarife zur Auswahl: congstar Zuhause 100 Flex mit bis zu 100 Mbit/s und congstar Zuhause 250 Flex mit bis zu 250 Mbit/s. Beide Tarife sind ohne Vertragslaufzeit erhältlich und können über die congstar Webseite sowie die congstar App gebucht und verwaltet werden.

Zum ersten Geburtstag gibt es ein befristetes Aktionsangebot: Der Preis für congstar Zuhause 100 Flex liegt bei 33 €/Monat (statt 35 €) und für congstar Zuhause 250 Flex bei 40 €/Monat (statt 45 €). Zudem entfällt innerhalb des Aktionszeitraums der einmalige Bereitstellungspreis von 50 Euro.

Zu congstar Zuhause →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Provider / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Sky Sport zeigt endlich alle Freitagabendspiele in UHD
in News
HUAWEI präsentiert MatePad 11,5“ mit PaperMatte Display
in Hardware
O2 2
O2 Telefónica erweitert „LTE 900“ entlang deutscher Bahnstrecke
in Provider
Scalable Capital
Scalable Capital startet KI-Funktion „Insights“ für Privatanleger
in Fintech
Telekom und NVIDIA: GeForce NOW ab Herbst 2025 mit latenzoptimiertem Streaming
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Vodafone 5-Jahres-Versprechen: Gratis Akku-Tausch und Garantieverlängerung für Smartphones
in Vodafone
Xbox Microsoft Logo Header
Xbox Cloud Gaming soll endlich die nächste Stufe erreichen
in Dienste
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat
in Schnäppchen
Congstar
congstar startet Prepaid Flashsale für Allnet M
in Tarife
Das neue Tesla Model Y ist endlich offiziell
in Mobilität