Fintech

Consorsbank: Drei Varianten für das neue Altersvorsorgedepot

René Hesse
Von
Consorsbank

Die Consorsbank will Anfang 2027 ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot ohne Depotgebühren auf den Markt bringen.

Geplant sind drei Anlagevarianten für unterschiedliche Bedürfnisse. Bei zwei davon erstattet die Bank in den Jahren 2027 bis 2030 die laufenden ETF-Produktkosten. Das Angebot soll für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen gelten.

Consorsbank Altersvorsorgedepot: Drei Modelle zur Auswahl

Das klassische Standarddepot kombiniert einen weltweit investierenden Aktien-ETF auf den MSCI ACWI mit einem risikoärmeren ETF auf den Euro-Geldmarktzins €STR. Die laufenden Produktkosten liegen bei 0,12 beziehungsweise 0,10 Prozent jährlich.

Beim Standarddepot Fokus kommen stattdessen ETFs zum Einsatz, die ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen. Die laufenden Produktkosten betragen hier 0,20 beziehungsweise 0,10 Prozent jährlich.

Die drei Varianten im Überblick:

  • Standarddepot: Vorgegebene Kombination aus Aktien- und Geldmarkt-ETF.
  • Standarddepot Fokus: Vorgegebene ETF-Auswahl mit Nachhaltigkeitskriterien.
  • Flexibles Depot: Freie Auswahl aus mehreren Hundert ETFs und Fonds, verteilt auf maximal zehn Sparplanpositionen.

Beim flexiblen Depot hängen die laufenden Produktkosten von den gewählten Anlagen ab. Die Auswahl lässt sich jederzeit ändern. Die Erstattung der ETF-Kosten gilt ausschließlich für die beiden Standardvarianten und umfasst keine Transaktionskosten.

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Kostenloser Versicherungsschutz für Sparraten

Eine Besonderheit ist der optionale „Beitragsairbag“ von BNP Paribas Cardif. Bei Arbeitslosigkeit oder längerer Arbeitsunfähigkeit übernimmt die Versicherung unter bestimmten Voraussetzungen Sparraten von maximal 150 Euro monatlich für bis zu sechs Monate.

Damit können Kunden ihre Einzahlungen fortsetzen und gegebenenfalls weiterhin staatliche Zulagen erhalten. Für die Zusatzversicherung fallen laut Consorsbank keine Gebühren an.

Die Bank positioniert sich damit frühzeitig für die neue staatlich geförderte Altersvorsorge. Besonders interessant erscheint die Kombination aus gebührenfreier Depotführung und zeitlich begrenzter Kostenerstattung. Für einen langfristigen Vergleich werden allerdings auch die konkreten Anlagebedingungen und Kosten nach 2030 wichtig sein.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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