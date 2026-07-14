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Consorsbank erhöht Festgeldzinsen

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Consorsbank

Die Consorsbank erhöht zum 14. Juli 2026 die Zinsen für mehrere Festgeld-Laufzeiten.

Laut den vorliegenden Informationen bleiben die Konditionen für Festgeld mit 6 Monaten bei 1,60 Prozent pro Jahr und für fünf Jahre bei 2,50 Prozent pro Jahr unverändert. Angehoben werden dagegen die restlichen Zinssätze.

Die neuen Konditionen im Überblick:

  • 6 Monate 1,60% p.a. (keine Änderung)
  • 1 Jahr 2,25% p.a. (bisher 2,00%)
  • 2 Jahre 2,25% p.a. (bisher 2,00%)
  • 3 Jahre 2,30% p.a. (bisher 2,20%)
  • 4 Jahre 2,40% p.a. (bisher 2,30%)
  • 5 Jahre 2,50% p.a. (keine Änderung)

Für die Eröffnung des Festgelds ist laut Consorsbank ein Depot mit Verrechnungskonto erforderlich. Über dieses Konto werden die Anlagebeträge gebucht und die Zinsen gutgeschrieben.

Zum Consorsbank Depot →

Die Grundabsicherung von maximal 100.000 EUR pro Person ist gesetzlich vorgeschrieben und wird vom „Fonds de Garantie des Dépôts“ abgedeckt. Die Consorsbank ist außerdem dem Einlagesicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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