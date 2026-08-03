Disney+ jetzt wieder mit 4K HDR in Deutschland

Disney musste 4K und HDR vor ein paar Tagen in Deutschland entfernen, was nicht das erste Mal war. Scheinbar hat man es nicht so ganz mit den Lizenzgebühren und reizt die Grenzen aus. Jetzt ist diese Option wieder im Premium-Abo zu finden.

Laut Disney hat man „eine alternative Technologie-Lösung eingeführt“, das mit der Lizenz bleibt also bestehen, es hat so lange gedauert, weil man eine Alternative für 4K und HDR suchte. Und diese wird jetzt nach und nach für alle Nutzer verteilt:

Wir haben nach einem kürzlichen Gerichtsurteil eine alternative Technologie-Lösung eingeführt, um die Bereitstellung von 4K UHD und HDR Inhalten zu ermöglichen, und haben damit begonnen, die Unterstützung von 4K UHD auf Disney+ Premium in Deutschland wiederherzustellen. Dies kann dazu führen, dass 4K UHD auf manchen Endgeräten nicht verfügbar ist. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die dies verursachen kann, und arbeiten daran, die Unterstützung für weitere Endgeräte auszuweiten und HDR so schnell wie möglich wiederherzustellen.

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