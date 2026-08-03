Steam Frame: Preis von Valve sei „viel zu hoch“

Valve hat vor ein paar Wochen den Preis für das Steam Deck erhöht und da die Hardware langsam in die Jahre kommt, ist die Nachfrage eingebrochen. Und bei der Steam Machine wird der sehr hohe Preis ebenfalls von vielen kritisiert.

Beim Steam Frame, dem neuen VR-Headset, wird es laut Tyler McVicker nicht anders sein. Die neue Version soll bei weit über 1.100 Dollar liegen und das sei „viel zu hoch“. Marktstart des Steam Frame soll übrigens auch noch im Sommer sein.

Beim Handheld ist es eine schwierige Lage, bei der Konsole auch, aber die wird sich vermutlich am Ende akzeptabel verkaufen. Beim VR-Headset würde es mich aber nicht wundern, wenn das gnadenlos scheitert. Auch große Player wie Apple und Sony haben diese Sparte aktuell pausiert oder sogar fast komplett aufgegeben.

VR ist aktuell kein großes Thema und selbst bei Gaming, dem stärksten Bereich, ist das Interesse gesunken. Da wird Valve mit einem teuren Headset, wenn es kein neues und gutes VR-Spielepaket dazu gibt, kaum eine Chance auf dem Markt haben.

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