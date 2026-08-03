Hardware

FRITZ!Box 5630 mit Wi-Fi 7 ab sofort erhältlich

Autor-Bild
Von
|
Bild: FRITZ!

FRITZ! erweitert ihr Glasfaser-Portfolio mit der neuen FRITZ!Box 5630.

Die FRITZ!Box 5630 ist ab sofort als neues Basismodell für Glasfaseranschlüsse erhältlich. Der Router verfügt über ein integriertes Glasfasermodem und unterstützt laut Hersteller GPON- und AON-Anschlüsse. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 289 Euro.

Zur Ausstattung gehören Wi-Fi 7, ein 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port sowie drei Gigabit-LAN-Anschlüsse. Außerdem bietet das Gerät eine DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen sowie einen USB-3.0-Anschluss.

ie Einrichtung erfolgt laut Hersteller über die MyFRITZ!App oder alternativ im Browser. Beim Wechsel von einer vorhandenen FRITZ!Box lassen sich Einstellungen und Heimnetzgeräte übernehmen.

FRITZ!Box 5630 ergänzt das Glasfaser-Angebot

Wichtige Merkmale:

Laut Hersteller ergänzt die FRITZ!Box 5630 das bestehende Glasfaser-Portfolio als kompaktes Basismodell. Darüber hinaus werden ein reduzierter Energieverbrauch, der Wegfall eines separaten Glasfasermodems in geeigneten Installationen, eine fünfjährige Herstellergarantie sowie langfristige kostenlose Updates als weitere Merkmale hervorgehoben.

Eckdaten FRITZ!Box 5630

  • Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaseranschluss
  • Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s
    WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7)
  • Zero-Wait DFS: schnelle Kanalwechsel ohne lange Wartezeiten für eine zuverlässige WLAN-Verbindung
  • WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen
  • 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
    1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
    Smart Home über DECT ULE
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang und mehr
  • Ab sofort zum Preis von 289 € (UVP) erhältlich

Samsung Galaxy S27 Ultra: Überraschung bei der Kamera

Samsung wird das neue Ultra-Modell für 2027 vermutlich mal wieder etwas stärker überarbeiten und auch Dinge aus dem Gerät werfen,…3. August 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Hardware / FRITZ!Box 5630 mit Wi-Fi 7 ab sofort erhältlich
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S27 Ultra: Überraschung bei der Kamera
in Smartphones
Mercedes-Chef spricht von „Tiefpunkt“ bei Knöpfen
in Mobilität
Temu Logo
Temu reagiert auf Vorwürfe der EU-Kommission
in Handel
Rabatte auf Elektroautos gehen weiter zurück
in Mobilität
Disney+ jetzt wieder mit 4K HDR in Deutschland
in Dienste
Steam Frame: Preis von Valve sei „viel zu hoch“
in AR / VR
Postbank Zentrale
150 Euro sichern: Postbank startet neue Girokonto-Aktion
in Fintech
fraenk verbessert sein Freunde-Programm und plötzlich gibt es Socken gratis
in Provider | Update
Audi A6 Etron Seite Header
Audi plant elektrischen A4, aber es gibt einen Haken
in Mobilität
Elektroautos erhalten bis 2035 Vorteile
in Mobilität