FRITZ!Box 5630 mit Wi-Fi 7 ab sofort erhältlich

FRITZ! erweitert ihr Glasfaser-Portfolio mit der neuen FRITZ!Box 5630.

Die FRITZ!Box 5630 ist ab sofort als neues Basismodell für Glasfaseranschlüsse erhältlich. Der Router verfügt über ein integriertes Glasfasermodem und unterstützt laut Hersteller GPON- und AON-Anschlüsse. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 289 Euro.

Zur Ausstattung gehören Wi-Fi 7, ein 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port sowie drei Gigabit-LAN-Anschlüsse. Außerdem bietet das Gerät eine DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen sowie einen USB-3.0-Anschluss.

ie Einrichtung erfolgt laut Hersteller über die MyFRITZ!App oder alternativ im Browser. Beim Wechsel von einer vorhandenen FRITZ!Box lassen sich Einstellungen und Heimnetzgeräte übernehmen.

FRITZ!Box 5630 ergänzt das Glasfaser-Angebot

Wichtige Merkmale:

Integriertes Modem für GPON- und AON-Glasfaseranschlüsse

Wi-Fi 7 mit WLAN-Mesh-Unterstützung

DECT für Telefonie und Smart Home

Ab sofort für 289 Euro (UVP) erhältlich

Laut Hersteller ergänzt die FRITZ!Box 5630 das bestehende Glasfaser-Portfolio als kompaktes Basismodell. Darüber hinaus werden ein reduzierter Energieverbrauch, der Wegfall eines separaten Glasfasermodems in geeigneten Installationen, eine fünfjährige Herstellergarantie sowie langfristige kostenlose Updates als weitere Merkmale hervorgehoben.

Eckdaten FRITZ!Box 5630

Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaseranschluss

Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7)

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7) Zero-Wait DFS: schnelle Kanalwechsel ohne lange Wartezeiten für eine zuverlässige WLAN-Verbindung

WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker

1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

Smart Home über DECT ULE FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang und mehr

Ab sofort zum Preis von 289 € (UVP) erhältlich

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