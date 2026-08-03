Samsung Galaxy S27 Ultra: Überraschung bei der Kamera

Samsung wird das neue Ultra-Modell für 2027 vermutlich mal wieder etwas stärker überarbeiten und auch Dinge aus dem Gerät werfen, die man für überflüssig hält. Wie die vierte Kamera, denn angeblich wechselt man zu einer Triple-Kamera.

Neben der Hauptkamera und einer Kamera für Ultraweitwinkel-Fotos wird es beim Samsung Galaxy S27 Ultra laut „ET News“ und „Ice Universe“ nur eine Tele-Kamera mit 50 Megapixel geben. Der 5-fache Zoom bleibt also, der 3-fache verschwindet.

Samsung könnte damit zum einen mehr Platz schaffen, aber vor allem auch die Kosten für den vierten Sensor streichen. Und vielen Nutzern dürfte der digitale Zoom in der heutigen Zeit ausreichen, sie werden den Wegfall kaum bemerken.

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