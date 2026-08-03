Rabatte auf Elektroautos gehen weiter zurück
Laut einer Studie reduzieren die Hersteller ihre Rabatte auf Elektroautos, während die Nachfrage weiterhin hoch bleibt.
Die Preisnachlässe für Elektroautos sind im Juli erneut gesunken. Nach einer Marktstudie des Center Automotive Research (CAR) erhalten Käufer im Durchschnitt noch 17,6 Prozent Rabatt auf den Listenpreis. Bei Verbrennermodellen liegt der durchschnittliche Preisnachlass mit 19,4 Prozent dagegen höher.
Laut CAR-Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer profitieren Elektroautos derzeit von hohen Kraftstoffpreisen und staatlichen Förderprämien. Nach seiner Einschätzung sehen viele Hersteller deshalb weniger Bedarf für zusätzliche Kaufanreize und konzentrieren ihre Verkaufsförderung stärker auf Modelle mit Verbrennungsmotor, wie unter anderem „Der Spiegel“ berichtet.
Rabatte auf Elektroautos sinken laut CAR-Studie
Die Rabatte für Verbrennermodelle stiegen innerhalb eines Monats nach Angaben des Instituts um einen Prozentpunkt. Dadurch vergrößert sich auch der Preisabstand zwischen den meistverkauften Elektroautos und vergleichbaren Verbrennermodellen. Dieser liegt inzwischen bei 2363 Euro und damit deutlich höher als noch Ende 2025.
Ich halte die Entwicklung für nachvollziehbar, weil Hersteller ihre Rabatte häufig an die aktuelle Marktnachfrage anpassen. Für Käufer dürfte der Vergleich der tatsächlichen Endpreise dennoch wichtiger werden als der Blick auf den Listenpreis allein. Eine gemeinsame Studie von ICCT und Fraunhofer ISI zeigte zuletzt sinkende „reale Preise“ bei Elektroautos.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Ich lese hier immer von Rabatten. Ausser 0km Gebrauchtwagen oder Vorführwagen sehe ich keine Rabatte ausser das übliche Fussmattengeschenk.
Wo gibt es diese ominösen Rabatte beim normalen Markenhändler?
Bei fast jedem Hersteller, wir berichten regelmäßig darüber. Für welche Marke interessierst du dich denn? Wir können dir schlecht jede Aktion jedes Herstellers heraussuchen.
Schaut meist so in der Art aus: https://www.citroen.de/elektroauto-praemie.html
Also das sind die regulären Preise. Und wenn dann Sondermodelle wie Joy und Easy etc. anstatt Fensterkurbel hinten jetzt elektrische Fensterheber haben die es sonst nur in einer anderen Ausstattung gab, dann hat das nichts mit Preissenkung zu tun.
Ich verstehe grad überhaupt nicht, was du sagen willst. Möchtest du jetzt wissen, wo es Rabatte gibt? Oder willst du eine Diskussion über irgendwelche Ausstattungsmerkmale aufmachen? Ich habe dir beispielhaft eine Aktion genannt. Und habe dir Fragen gestellt. Wenn du Hilfe möchtest, dann gib bitte Details. Wenn du keine Hilfe möchtest, dann sag es bitte und verschwende nicht die Zeit anderer.
Die Hersteller reduzieren laut einer Studie ihre Rabatte auf Elektroautos trotz anhaltend hoher Nachfrage.
statt „trotz“ müsste hier „wegen“ stehen.
Theoretisch gesehe ja, es wäre allerdings eine Tatsachenbehauptung, die ich nicht durch eine belastbare Erhebung stützen kann. Ich formuliere es noch mal ganz anders.