Fintech

150 Euro sichern: Postbank startet neue Girokonto-Aktion

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Postbank Zentrale

Die Postbank bietet Neukunden zeitweise eine Gutschrift von 150 Euro für die Eröffnung eines Girokontos an.

Die Postbank hat eine neue Cashback-Aktion für das Girokonto Postbank Giro pur gestartet. Neukunden können laut der Bank bei einer Online-Eröffnung des Kontos eine einmalige Gutschrift in Höhe von 150 Euro erhalten. Die Aktion läuft vom 3. August bis zum 14. September 2026. Maßgeblich ist der Eingang des Kontoeröffnungsantrags.

Die Gutschrift ist an mehrere Bedingungen geknüpft. Das Konto muss als Gehalts- oder Zahlungskonto genutzt werden. Dafür ist im ersten vollen Kalendermonat nach der Beantragung ein Geldeingang von mindestens 500 Euro erforderlich. Zudem muss das Girokonto mindestens zwölf Monate bestehen bleiben.

Teilnahmeberechtigt sind volljährige Neukunden mit Hauptwohnsitz in Deutschland, die in den vergangenen sechs Monaten kein Girokonto bei der Postbank geführt haben.

Postbank Giro pur: Konditionen und Leistungen im Überblick

Wichtige Merkmale:

Nach Bankangaben kann das Girokonto zudem an mehr als 12.500 Standorten per Bargeld-Code für Ein- und Auszahlungen genutzt werden. Außerdem sind drei sogenannte Pockets zur Verwaltung verschiedener Sparziele oder Budgets im Konto enthalten.

Die vollständigen Bedingungen für die Teilnahme an der 150€-Gutschrift-Aktion findet ihr bei der Postbank.

Zur Postbank Giro-pur-Aktion →

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