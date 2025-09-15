Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie

Die Consorsbank bietet ab heute eine Aktion für Neukunden an, bei der unter bestimmten Bedingungen eine Prämie von bis zu 200 Euro ausgezahlt wird. Zusätzlich gibt es verschiedene Modelle zur kostenlosen Kontoführung, die an Alters- oder Einkommensgrenzen gebunden sind.

Laut Unternehmensangaben richtet sich die Aktion an Neukunden, die ihr erstes Consorsbank Girokonto eröffnen. Voraussetzung für den Erhalt der Prämie ist ein monatlicher Geldeingang von mindestens 1.500 Euro sowie die Zustimmung zur werblichen Kommunikation über die App oder das Webportal. Die Auszahlung der Prämie erfolgt schrittweise in vier Teilbeträgen von jeweils 50 Euro.

Die Kontoführung bleibt für Kunden unter 31 Jahren grundsätzlich kostenlos. Für alle anderen entfällt die Gebühr bei einem regelmäßigen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro.

Darüber hinaus stehen verschiedene Kartenoptionen zur Verfügung, darunter eine kostenlose Kreditkarte sowie eine kostenlose girocard. Mit bestimmten Kreditkarten, etwa der Credit Card Gold Light oder Visa Card Gold, sind weltweit kostenlose Bargeldabhebungen möglich.

Konditionen und Einschränkungen

Nach Angaben der Consorsbank muss der interessierte Neukunde den angebotenen Kontowechsel-Service nicht verpflichtend nutzen, er wird aber als Unterstützung angeboten.

Die volle Höhe der Prämie wird nur erreicht, wenn alle Voraussetzungen vollständig erfüllt sind. Andernfalls reduziert sich die Auszahlung anteilig. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und gilt laut Ankündigung ab dem 15. September 2025 „für kurze Zeit“.

